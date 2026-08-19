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Στο τραπέζι η μετακίνηση Patriot στην Κρήτη υπό το βάρος της ιρανικής απειλής
Πολιτική
15:40 - 19 Αυγ 2026

Στο τραπέζι η μετακίνηση Patriot στην Κρήτη υπό το βάρος της ιρανικής απειλής

Reporter.gr Newsroom
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Πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν για πιθανά χτυπήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιούν τον κρατικό μηχανισμό.

Συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Άμυνας θεωρούν αξιόπιστη την πληροφορία ου μετέδωσαν την Τετάρτη (19/8) οι Financial Times, σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε πιθανές επιθέσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μεταξύ άλλων τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι συστοιχίες Patriot της Καρπάθου στη Σούδα της Κρήτης, στη νατοϊκή βάση.

Παράλληλα, εάν η Βουλγαρία, η οποία αναφέρεται στο δημοσίευμα, υποβάλει αίτημα στην ελληνική κυβέρνηση για στήριξη με Patriot, η κυβέρνηση θα εξετάσει το αίτημα. Έτσι, σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, αναμένεται να μεταφερθούν Patriot και στην Αλεξανδρούπολη.

Επίσης, παραμένουν ως έχουν οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο – δύο F-16 και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς».

Η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή, που προκύπτει από το αδιέξοδο στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, αναγκάζει τις ελληνικές αρχές να λάβουν μέτρα, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 15:57
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