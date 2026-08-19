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ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τη Μονή Σινά – Ζητά απαντήσεις για κράτος δικαίου και θρησκευτική ελευθερία
Πολιτική
13:33 - 19 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τη Μονή Σινά – Ζητά απαντήσεις για κράτος δικαίου και θρησκευτική ελευθερία

Reporter.gr Newsroom
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Νέα κοινή γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν σήμερα οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. 

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση των τεσσάρων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ έρχεται ενόψει της επικείμενης τελικής εκδίκασης της υπόθεσης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 23 Αυγούστου. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της Μονής, την άρνηση μέχρι σήμερα πολιτειακής αναγνώρισης του κανονικώς εκλεγμένου Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της από τις Αιγυπτιακές Αρχές και ως εκ τούτων τη μη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής εκπροσώπησης και προστασίας του ιστορικού ιδιοκτησιακού της καθεστώτος της Μονής. Όπως επισημαίνουν, οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβαθύνει τη στρατηγική της εταιρική σχέση με την Αίγυπτο και έχει προχωρήσει σε θετική αξιολόγηση της χώρας ως προς το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει:

α) εάν οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη Μονή Σινά συνεκτιμήθηκαν κατά την αξιολόγηση της Αιγύπτου και κατά τη λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης·

β) εάν θεωρεί ότι οι εν λόγω εξελίξεις συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου ως προς την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία ιστορικών θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει επανειλημμένως το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Σινά ζητώντας, τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, σαφείς απαντήσεις και την προστασία του σημαντικού αυτού θρησκευτικού συμβόλου της Ορθοδοξίας αλλά και πολιτιστικού μνημείου της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι συνεπής με τις αρχές που η ίδια διακηρύσσει. Οποιαδήποτε εταιρική σχέση προϋποθέτει σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ευρωπαϊκής και συνάμα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η γραπτή ερώτηση:

Θέμα: Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Κράτος Δικαίου και σχέσεις ΕΕ–Αιγύπτου

Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, μνημείο της UNESCO, από τα αρχαιότερα εν λειτουργία χριστιανικά μοναστήρια στον κόσμο, αντιμετωπίζει δικαστικά και διοικητικά μέτρα που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες ως προς την αναγνώριση της νομικής της προσωπικότητας, την πολιτειακή αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της, τη δυνατότητα της να ασκεί νομική εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και την προστασία των περιουσιακών της δικαιωμάτων, που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο. Αυτά συμβαίνουν λίγο πριν από την τελική εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ενόσω η Ε.Ε. εμβαθύνει την εταιρική σχέση με την Αίγυπτο.

Υπό το πρίσμα των άρθρων 2, 3 παρ. 5 και 21 της Συνθήκης για την Ε.Ε., καθώς και της Απόφασης (ΕΕ) 2025/1267 για την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Αίγυπτο, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ελήφθησαν υπόψη οι ανωτέρω εξελίξεις κατά την εκπόνηση της πρόσφατης θετικής αξιολόγησης της Αιγύπτου και κατά την απόφαση για τη συνέχιση της περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας;

2. Οι ανωτέρω εξελίξεις συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου όσον αφορά στις θρησκευτικές ελευθερίες, την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία θρησκευτικών ιδρυμάτων;

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