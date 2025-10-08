ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed
Χρηματιστήρια
17:28 - 08 Οκτ 2025

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Reporter.gr Newsroom
  Οι μετοχές της Wall Street καταγράφουν ανοδικές τάσεις την Τετάρτη (8/10), αφού ο δείκτης S&P 500 τερμάτισε ένα επταήμερο ανοδικό σερί λόγω της πτώσης της Oracle, η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του επενδυτικού «ράλι» που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει κέρδη 0,06% στις 46.628,65 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,33% στις 6.736,58 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,64% στις 22.937,75 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές της Nvidia καταγράφουν άνοδο άνω του 1%.

Υπενθυμίζεται Η Wall Street προέρχεται από μία πτωτική συνεδρίαση για τους βασικούς δείκτες. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 91,99 μονάδες ή 0,2%. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,7%.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά από δημοσίευμα του The Information, σύμφωνα με το οποίο τα περιθώρια κέρδους της Oracle από τη δραστηριότητά της στο cloud είναι χαμηλότερα από ό,τι προβλέπουν οι αναλυτές, ενώ η εταιρεία φέρεται να χάνει χρήματα σε ορισμένες συμφωνίες που σχετίζονται με την ενοικίαση τσιπ της Nvidia.

Το δημοσίευμα ενίσχυσε τους φόβους ότι η αγορά βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης, παρόμοια με τη φρενίτιδα των επενδύσεων σε εταιρείες διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του '90, η οποία οδήγησε τελικά στο σκάσιμο της «φούσκας» του dot-com. Πολλοί αναλυτές καλούν τους επενδυτές να επαναξιολογήσουν και να αναδιαρθρώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αν και παραδέχονται ότι ενδέχεται να υπάρχει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο πριν εξαντληθεί η δυναμική του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είχαμε μία μεγάλη άνοδο. Όλα φαίνονται υπερβολικά. Υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει ευφορία», δήλωσε η Liz Thomas, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη SoFi, στο CNBC. «Πιστεύω, ωστόσο, ότι αυτή η ευφορία μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονη πριν αναγκαστικά αλλάξει κάτι».

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown) συνεχίζει να βαραίνει την επενδυτική ψυχολογία, έχοντας φτάσει την έβδομη μέρα την Τρίτη. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τις μετοχές, όσο παρατείνεται, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο κίνδυνος για την αγορά.

Η Wall Street αναμένει επίσης τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), τα οποία θα δημοσιευτούν την Τετάρτη και ενδέχεται να ρίξουν φως στη σύνθεση και τις απόψεις του διοικητικού συμβουλίου, μετά από μία ιδιαίτερα διχασμένη συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο.

