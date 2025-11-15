Χρηστίδης: Η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια

«Η ακρίβεια είναι εδώ. Και αυτή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Mega Σαββατοκύριακο”, σημειώνοντας ότι «κάθε χρόνο, η κυβέρνηση λέει ότι αυξάνει και κάτι διαφορετικό, όπως τον κατώτατο μισθό ή άλλα οικονομικά δεδομένα, αλλά η Ελλάδα είναι προτελευταία στην αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. Αυτό τα λέει όλα για την κυβέρνηση της ΝΔ».

Αναφορικά με τη χτεσινή συζήτηση, στη Βουλή, της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός δεν έδωσε απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων.

«Το ερώτημα είναι, η κυβερνητική συνταγή βγαίνει; Η απάντηση είναι ότι, όπως δεν έβγαινε και το 2015-2019, δεν βγαίνει ούτε και το 2019-2025. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο από το 2015 μέχρι και σήμερα, έχει στηρίξει, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, κάθε ευρώ που έχει δοθεί στους Έλληνες πολίτες. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες πρέπει να αυξήσουν τα εισοδήματά τους», συμπλήρωσε.

Τόνισε ότι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες έχουν να κάνουν - μεταξύ άλλων - με την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, τους μισθούς, τα “κόκκινα” δάνεια και τους πλειστηριασμούς.

«Η Νέα Δημοκρατία τιμωρείται από τους πολίτες. Χάνει έντεκα στους εκατό ψηφοφόρους της. Αυτοί οι άνθρωποι κάτι βλέπουν. Βλέπουν αυτό που δεν βλέπει ο κ. Μητσοτάκης, που είναι αρνητής της πραγματικότητας. Και σε αυτή την πολύ δύσκολη πραγματικότητα εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι εκτός των τειχών, εκείνους που αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα στην καθημερινότητά τους», πρόσθεσε.

Με φόντο τη συζήτηση που αναπτύσσεται, το τελευταίο χρονικό διάστημα, περί επιστροφής ή μη του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, ανέφερε ότι η κάθε κίνηση αξιολογείται από τους πολίτες.

«Το βασικό ζήτημα είναι ότι 1.5 εκατομμύριο κόσμος έχει φύγει από τις κάλπες τα τελευταία πολλά χρόνια. Και αυτό γίνεται διότι εμείς θεωρούμε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι συζητήσεις, οι οποίες γίνονται σε κλειστά δωμάτια. Αυτό, όμως, που απασχολεί τους πολλούς είναι ότι σήμερα ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 17.000 ευρώ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 34.000 ευρώ», κατέληξε.