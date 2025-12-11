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Γερουλάνος: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα με το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική
19:58 - 11 Δεκ 2025

Γερουλάνος: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα με το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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«Ξέρετε τι είναι το μέτρο 16988; Είναι ένα από τα 153 μέτρα του «Ελλάδα 2.0» για τα οποία ζήτησε αναθεώρηση η Ελληνική Κυβέρνηση. Σωστά τα λέω κ. Υπουργέ; Σας παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, διότι μας βγήκαν τα μάτια να βρούμε αυτά που σας λέω, έτσι ωραία που τα κρύψατε ως κυβέρνηση», είπε στην αρχή της ομιλίας του σήμερα στη Βουλή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Το μέτρο 16988 του «Ελλάδα 2.0» προέβλεπε, επί λέξει, «έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα» το δεύτερο τρίμηνο του 2024. «Δηλαδή», είπε ο Παύλος Γερουλάνος, «αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το Ελλάδα 2.0, πριν ενάμιση χρόνο. Σωστά; Και τους πήρε 18 μήνες παραπάνω να φέρουν ένα νόμο; Γιατί;». Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Μυστήριο. Και αν είναι έτσι κύριε Υπουργέ, ποιος φταίει για την καθυστέρηση; Ζητήθηκαν ευθύνες; Ή δεν έχουμε πρόβλημα να χάνουμε ένα και ενάμιση χρόνο ως χώρα για να γράψουμε ένα νόμο που προβλέπει το «Ελλάδα 2.0»; Και αν χάνουμε 1,5 χρόνο για ένα νόμο τι χάνουμε αλλού; Θα μου πείτε: «Πώς κάνεις έτσι για ένα νόμο που καθυστέρησε 18 μήνες;» Δεν κάνω έτσι για ένα νομοσχέδιο. Κάνω έτσι διότι πριν από μερικές μέρες η Κυβέρνηση ζήτησε να αναθεωρηθεί το 85% των μέτρων του «Ελλάδα 2.0» και επιμελέστατα έκρυψαν κάθε πληροφορία για αυτά που φαίνεται ότι αναθεωρούνται προς τα κάτω».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ για τα 135 μέτρα του «Ελλάδα 2.0» για τα οποία η Ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε πρόσφατα τροποποίηση ή και απένταξη, αλλά δεν είπε κουβέντα. «Πίσω από κάθε ένα από αυτά τα 135 μέτρα υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρήσεις, πολίτες που δικαιούνται ενημέρωσης. Υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις για το μέλλον της πατρίδας μας. Εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη». Το ΠΑΣΟΚ κάνει έρευνα και ενημερώνει, είπε ο Παύλος Γερουλάνος, αλλά η Κυβέρνηση κρύβεται και οφείλει εξηγήσεις: «Πέντε χρόνια τώρα κρύβεται. Ό,τι πάει καλά, το διαφημίζει αμέσως. Και αφού το διαφημίσει η Κυβέρνηση, δίνει και κάμποσα εκατομμύρια στα media να το διαφημίσουν και αυτά. Αλλά για όσα δεν πάνε καλά, τα περισσότερα, σιωπή».

Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι τα πράγματα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι πολύ πιο σοβαρά από την καθυστέρηση ενός νομοσχεδίου και υπογράμμισε: «Διότι, αν καταλαβαίνουμε σωστά, από το «Ελλάδα 2.0» έχουν αλλάξει πολλά. Πάρα πολλά. Μειώνονται χιλιόμετρα δρόμων, όπως στον ΒΟΑΚ. Μειώνονται μέτρα για περιοχές που καταστράφηκαν όπως η Θεσσαλία. Μειώνονται αεροπλάνα που σβήνουν φωτιές. Μειώνονται απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη της χώρας όπως χωροταξικά σχέδια και μέσα μεταφοράς. Μειώνονται αρδευτικά έργα σε μια χώρα που διψάει και χάνει χιλιάδες κυβικά νερό από παλιά δίκτυα. Μειώνονται έργα που θα πρόσφεραν φθηνό ηλεκτρικό σε φτωχά ή φτωχοποιημένο νοικοκυριά. Όπως καταλαβαίνεται αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται 135 φορές. Οι εξηγήσεις απελπιστικά θολές, χωρίς παραπάνω εξηγήσεις, χωρίς αξιολόγηση του αποτελέσματος».

Ο Παύλος Γερουλάνος απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση είπε «το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι απλώς ένα έγγραφο. Δεν είναι excelακι με κουτάκια που πρέπει να τσεκάρουμε. Ήταν μια υπόσχεση προς τους πολίτες. Ότι η Ελλάδα, μετά από κρίση, πανδημία, φυσικές καταστροφές, είχε τους πόρους να σταθεί καλύτερα στα πόδια της σήμερα και στο μέλλον. Αλλά αντί να βλέπουμε ένα σχέδιο που μεγαλώνει τον ορίζοντα της χώρας, βλέπουμε ένα σχέδιο που συνεχώς μικραίνει στις αναθεωρήσεις. Που χάνει την όποια φιλοδοξία του, ένα μέτρο τη φορά. Που αποσύρει στόχους, υποβαθμίζει δεσμεύσεις, εγκαταλείπει κρίσιμες επενδύσεις. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να διαβάζεις ότι η Ελλάδα ζήτησε την κατάργηση του μέτρου «εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ». Μέτρο 16996. Αφορά το Υπουργείο σας. Είναι κρίμα να διαβάζεις ότι η Ελλάδα «εξήγησε ότι πέντε μέτρα δεν είναι πλέον εφικτά λόγω απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων». Μεταξύ αυτών και τα «Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων». Μέτρο 16911. Η αναβάθμιση των Canadair δηλαδή και άλλα εναέρια μέσα για πολιτική προστασία. Λόγω «απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων». Αλήθεια τώρα»;

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επαναλαμβάνεται. Δεν επιστρέφει. Ό,τι χάνεται σήμερα, δεν ξανακερδίζεται αύριο. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούσε να γίνει ο μεγάλος μοχλός αναγέννησης της χώρας. Μπορούσε. Γιατί σήμερα, με τις συνεχείς υποχωρήσεις, τις περικοπές στόχων, τις διαγραφές μέτρων και τις πρόχειρες δικαιολογίες, δεν συζητάμε πια για το «Ελλάδα 2.0». Συζητάμε για κάτι πολύ ανησυχητικό. Για τη μετατροπή του Ταμείου Ανάκαμψης στο μεγαλύτερο Ταμείο Χαμένης Ευκαιρίας που είχε ποτέ η χώρα. Κάθε στόχος που αφαιρείται από το Ταμείο, αφαιρείται από το μέλλον της χώρας. Και η μεγαλύτερη ευθύνη μιας Κυβέρνησης είναι ακριβώς αυτή, να μην επιτρέψει οι ευκαιρίες να χαθούν. Να μην επιτρέψει στη χώρα να συμβιβαστεί με λιγότερα. Να μη δεχτεί ότι «δεν γίνεται». Όταν η πραγματικότητα δείχνει ότι απλά δεν γίνεται από εσάς. Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, η Ελλάδα, μετά από όσα πέρασε, δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Γι’ αυτό πρέπει να φύγει αυτή η Κυβέρνηση».

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