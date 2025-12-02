Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι – Ποια έργα θα τροποποιηθούν

Το «πράσινο» φως έδωσε στις 21 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, μετά την πρόταση που υπέβαλε η Ελλάδα στις αρχές του μήνα, με στόχο την ενίσχυση, τροποποίηση ή απένταξη 153 μέτρων (ορόσημα και στόχοι) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το επόμενο βήμα είναι η τελική έγκριση της αναθεωρημένης πρότασης από το ECOFIN, κάτι που αναμένεται να συμβεί στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Επιχορηγήσεις και δάνεια

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (26/11) εκταμιεύθηκε η 6η δόση για επιχορηγήσεις από το ΤΑΑ, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, κάτι που ανεβάζει τον συνολικό εισπράξιμο ποσό στα 23,4 δισ. ευρώ (ή αλλιώς στο 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού).

Μετά και από την 6η δόση, από τα 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις έχουν εκταμιευθεί τα 12 δισ. ευρώ, με τα 6 δισ. ευρώ που υπολείπονται να πρόκειται να εισπραχθούν εντός του 2026. Οι εκτιμήσεις του ΥΠΕΘΟ είναι αισιόδοξες, καθώς προβλέπουν πως οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν εντελώς ή με μικρή απόκλιση.

Όσο για τα δάνεια, η απορρόφηση ακολουθεί πιο αργούς ρυθμούς. Τα υποβληθέντα αιτήματα είναι πέντε, έναντι των έξι για τις επιχορηγήσεις, ενώ από τα 17,7 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν συνολικά στα δάνεια, έχουν εκταμιευθεί τα 11,4 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το συνολικό ποσό ευρωπαϊκών πόρων που αντιστοιχεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αγγίζει τα 35,95 δισ. ευρώ.

Πού αποσκοπεί η αναθεώρηση – Τι θα γίνει με όσα έργα «ξεμείνουν»

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, κεντρικός στόχος της πρότασης αναθεώρησης είναι η διασφάλιση της αξιοποίησης του συνόλου της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με δεδομένο ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026 θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλα τα ορόσημα και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους να έχει υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση αναθεώρησης που υπεβλήθη στην Κομισιόν αφορά την ανακατανομή πόρων και την απλοποίηση οροσήμων στις περιπτώσεις που – σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ – διάφορα κωλύματα και καθυστερήσεις, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, δεν έχουν επιτρέψει στα έργα να προχωρήσουν. Σε άλλες περιπτώσεις, δε, η Ελλάδα αιτήθηκε την απένταξη έργων και την ενίσχυση άλλων με τους πόρους που θα αποδεσμευτούν.

Σημειώνεται ότι πολλά από τα έργα που απεντάσσονται θα μπουν στο ΕΣΠΑ, που θα αποτελέσει και το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για τις ελληνικές δημόσιες επενδύσεις μετά το 2026.

Η μεταφορά έργων από το ΤΑΑ είναι ένα από τα βασικά «στοιχήματα» της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Πλάνο μαζικής αναθεώρησης – Οι ασάφειες

Παρακάτω ακολουθεί η λίστα με τα μέτρα που υπέβαλε προς αναθεώρηση η ελληνική κυβέρνηση, όπως αποτυπώνονται στην Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι στη σχετική λίστα δεν αναφέρονται συγκεκριμένες αλλαγές που πρόκειται να γίνουν είτε σχετικά με το ειδικό περιέχομενο των μέτρων που θα τροποποιηθούν (σ.σ. τα μέτρα αποτελούνται από κάποια ορόσημα και κάποιους στόχους), είτε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων.

Προκύπτει, πάντως, πως και σε αυτή την αναθεώρηση – τη δεύτερη για το 2025, μετά από μία επίσης μεγάλη αναθεώρηση τον Ιούλιο – οι αλλαγές αφορούν ένα πολύ ευρύ φάσμα έργων, σχετικών με τη δημόσια διοίκηση, την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, τα έργα υποδομής, τα έργα αποκατάστασης των συνεπειών στις πληγείσες περιοχές από τον Daniel, κ.ά.

Ποια έργα θα αναθεωρηθούν

Σύμφωνα με την πρόταση της ελληνικής πλευράς, οι τροποποιήσεις αφορούν 153 μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθετικότητας.

Πιο αναλυτικά, οκτώ μέτρα, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι πλέον εφικτά λόγω καθυστερήσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Ως εκ τούτου, επτά από αυτά προτείνεται να τροποποιηθούν και ένα να απενταχθεί:

Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ (μέτρο 16285) Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης (μέτρο 16851) Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας (16823) Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα (16827) Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (16934) Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» (16757) Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης (16925)

Το μέτρο 16621 για την εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας απεντάσσεται.

Απεντάσσεται, επίσης, και το μέτρο 16996 που αφορά στην εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον εφικτή η υλοποίηση του έργου εξαιτίας διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Εννέα μέτρα, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι πλέον εφικτό να υλοποιηθούν εξαιτίας της χαμηλότερης, από την αναμενόμενη, ζήτησης. Τα μέτρα αυτής της κατηγορίας που οδεύουν προς τροποποίηση είναι:

Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ (μέτρο 16706) Κοινωνική ένταξη (16922) Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων (16711) Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (16584) Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα (16626) Νέα βιομηχανικά πάρκα (16634) Τουριστική ανάπτυξη (16931) Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (16593) Ενέργεια και επιχειρηματικότητα (16874)

Η επόμενη κατηγορία μέτρων προς τροποποίηση αφορά έργα, τα οποία κρίθηκε πως δεν είναι πλέον εφικτά λόγω απρόβλεπτων νομικών κωλυμάτων. Πρόκειται για τα:

Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών (16291) Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων (16911) Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας (16794) Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) (16630)

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το μέτρο 16785 σχετικό με το μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων e-MHTE, το οποίο αποφασίστηκε να απενταχθεί από το ΤΑΑ.

Στην επόμενη κατηγορία ανήκουν τέσσερα έργα που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν, καθώς δεν είναι πλέον εφικτό να υλοποιηθούν εξαιτίας απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων. Σε αυτά ανήκουν τα:

Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών (16778) Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» (16793) Αύξηση της προσβασιμότητας σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές· αναπηρία (16904) Έργο στην ίδια ευρύτερη κατηγορία με το αμέσως προηγούμενο, αλλά σχετικό αποκλειστικά με την παιδική προστασία (16919)

Η επόμενη κατηγορία αφορά τροποποίηση 16 μέτρων για την εφαρμογή καλύτερων εναλλακτικών λύσεων προς την επίτευξη του αρχικού στόχου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα:

Ανακαίνιση· ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (16872) Ανακαίνιση παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα (16873) Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» (16401) Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός· Produc-E Green (16831) Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός· Ηλεκτροκίνηση (16924) Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (16779) Κέντρο διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς (16964) Ανακαίνιση των νοσοκομείων και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ (16795) Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (16755) Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (16892) Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» (16999) Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας» (16735) Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU – 16989) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών· Δανειακή διευκόλυνση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (16980) Πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου (Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU – 16995) Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων (Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU – 16993)

Η ελληνική πλευρά εξήγησε, επίσης, ότι 92 μέτρα θα πρέπει να τροποποιηθούν για την εφαρμογή καλύτερων εναλλακτικών που επιτρέπουν τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους αρχικούς στόχους. Τα έργα αυτά είναι:

Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (16870) Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) (16871) Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ (16899) Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές (16900) Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (16901) Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ (16926) Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι (16875) Ανακαίνιση· Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (16932) Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια (16894) Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (16850) Υποδομές – Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών (16909) Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης (16910) Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (16912) Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων (16983) Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης (16772) Μικροδορυφόροι (16855) Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, με διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών (16844) Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων (16736) Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (16731) Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση (16810) Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (16742) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών (16782) Ηλεκτρονικά μητρώα (16824) Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων (16928) Έξυπνες πόλεις (16854) Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών cloud-computing των Εθνικών Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) (16955) Κεντρική Επιχειρηματική Ευφυΐα - Ανάλυση Δεδομένων (16842) Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (16956) Δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ (16973) Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου (16744) Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση (16746) Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (16747) Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας (16750) Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (16941) Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (16942) Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία (16289) Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) (16792) Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (16913) Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης (16676) Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (16933) Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (16916) Δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον περίθαλψης και νοσηλείας (16753) Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό (16984) Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών (16726) Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές· Επίγνωση της διαφορετικότητας (16685) Κοινωνική και Προσιτή Στέγαση (16402) Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας (16688) Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου (16763) Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων (16611) Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας (16643) Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης (16952) Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων (16701) Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (16703) Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (16972) Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος (16974) Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση (16705) Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (16940) Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου (16986) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης· Νέα δικαστικά κτίρια (16292) Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) (16727) Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης (16575) Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) (16733) Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών (16581) Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία (16957) Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία (16580) Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας· Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα (16618) Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) (16624) Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) (16654) Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (16971) «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων» (16622) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός (16628) Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (16892) Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA (16833) Έξυπνες γέφυρες (16949) Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (16959) Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών(16786) Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (16293) Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή (16433) Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα (16715) Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης (16721) Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16725) Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (16485) Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης (16435) Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (16921) Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (16937) Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων (16975) Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων (16944) Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του (16543) Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας (16988) Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης – προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης (16990) Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο (16991) Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας (16992)

Μετά την τροποποίηση ή αφαίρεση των παραπάνω μέτρων, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την αξιοποίηση των πόρων που απελευθερώνονται, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εφαρμογής 15 μέτρων. Πρόκειται για τα εξής:

Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης (16879) Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων (16846) Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα (16849) Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια (16818) Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης (16780) Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές (16929) Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔΙΠΥ) (16756) Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) (16752) Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)(16783) Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων (16486) Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα (16653) Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά) (16536) Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση (16994) Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (16960) Βελτίωση οδικής ασφάλειας (16631)

Στο ίδιο πλαίσιο, η ελληνική πλευρά ζήτησε την ένταξη τριών νέων μέτρων: