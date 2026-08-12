Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

«Πάνω από 1 δισ. ευρώ» αναμένεται να είναι το ύψος του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (12/8) ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως διευκρίνισε μιλώντας στο Ertnews, οι οριστικές αποφάσεις ανήκουν στον πρωθυπουργό, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι οι παρεμβάσεις θα έχουν στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους.

Ο αναπληρωτής υπουργός απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης με ενδεχόμενη ύφεση στην ελληνική οικονομία. Αντίθετα, εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για προβλεπόμενη ανάπτυξη 2% στην Ελλάδα, έναντι 0,9% στην Ευρώπη.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το δανειακό σκέλος έχει ήδη υλοποιηθεί σε ποσοστό 100%, ενώ μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το σκέλος των επιδοτήσεων, με την υλοποίηση των απαραίτητων έργων.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται διακοπή της αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το επόμενο πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αλλά και αξιοποιώντας άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα 23 δισ. ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα κατέχει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου προβλέπεται να κινητοποιηθούν συνολικά 23 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Το ποσό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τα 10 δισ. ευρώ που προβλέπονταν στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Ο κ. Παπαθανάσης χαρακτήρισε το νέο πρόγραμμα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως υποστήριξε, οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν σε έργα και δράσεις με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους πόρους που θα διατεθούν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, δράσεις στους τομείς της στέγασης και των μεταφορών, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

«Αν δε μετουσιώνεται η πολιτική σε βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, τότε δεν έχει αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός, συνδέοντας την αναπτυξιακή πολιτική με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Η ανάπτυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Στα σενάρια που θέλουν την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να προκαλεί επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ή ακόμη και ύφεση απάντησε κατηγορηματικά ο κ. Παπαθανάσης, δηλώνοντας: «Δεν θα υπάρξει ύφεση».

Όπως εξήγησε, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη, ενώ παράλληλα έχει περιοριστεί σημαντικά το επενδυτικό κενό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία της απασχόλησης, σημειώνοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8%, από περίπου 18% στο παρελθόν, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών δεν προέρχεται αποκλειστικά από επιδοματικές πολιτικές. Συνδέεται επίσης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπαθανάσης στο οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, αποκαλύπτοντας ότι το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η τελική επιλογή των μέτρων ανήκει στον πρωθυπουργό.

Όπως εξήγησε, ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης συνδέεται και με την πορεία των δημόσιων οικονομικών, καθώς και με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα διατεθεί άμεσα για μέτρα που αφορούν το 2027.

Για το 2027, ο πρωθυπουργός θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει ποιες παρεμβάσεις θα προκριθούν από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο και θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε ακόμη στη φορολογική μεταρρύθμιση της προηγούμενης χρονιάς, η οποία, μεταξύ άλλων, προέβλεπε μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 30 ετών. Όπως υποστήριξε, τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

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Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση του στεγαστικού

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και το στεγαστικό ζήτημα. Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται υπό κατασκευή περισσότερες από 8.000 φοιτητικές εστίες, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη παρέμβαση ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής φοιτητικών εστιών που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, επισημαίνοντας ότι για φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 2.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί περίπου 14.000 κατοικίες, εκτιμώντας ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η τελική ημερομηνία εκταμίευσης έχει μεταφερθεί στις 31 Αυγούστου 2026.

Αναφερόμενος, τέλος, στο πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών, σημείωσε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 9.000 αιτήσεις από ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά. Εκτίμησε ότι ο αριθμός των κατοικιών που θα ενταχθούν στις σχετικές δράσεις θα αυξηθεί περαιτέρω.

Όπως υπογράμμισε, η στεγαστική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω ενός και μόνο προγράμματος. Στόχος είναι να αυξηθεί σταδιακά η διαθέσιμη προσφορά κατοικιών και να διευρυνθούν οι επιλογές για τους πολίτες που αναζητούν στέγη.

Η απάντηση στην κριτική για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν κυρίως προς μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως υποστήριξε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν περίπου στο 60% του συνολικού αριθμού των δανείων που έχουν χορηγηθεί από το δανειακό σκέλος του Ταμείου. Παράλληλα, σημείωσε ότι για την περίοδο μετά το Ταμείο έχουν σχεδιαστεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπερασπίστηκε συνολικά την επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης στην καθημερινότητα των πολιτών, παραπέμποντας στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, στις παρεμβάσεις ανακαίνισης νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, στις υποδομές μεταφορών, όπως ο Ε65 και ο ΒΟΑΚ, καθώς και στις δράσεις που αφορούν τα σχολεία και την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις, ενώ περισσότερες από 30.000 γυναίκες εντοπίστηκαν σε προκαρκινικό στάδιο μέσα από τα σχετικά προγράμματα.

Τα έργα Πολιτικής Προστασίας και η επόμενη ημέρα

Σχετικά με την κριτική που έχει ασκηθεί για τους πόρους που διατέθηκαν στην Πολιτική Προστασία, ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα. Όπως ανέφερε, η χρηματοδότησή του δεν προέρχεται αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ και το εθνικό σκέλος χρηματοδότησης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι έργα τα οποία ξεκίνησαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται μέσω άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Μεταξύ των παραδειγμάτων που ανέφερε ήταν έργα ύδρευσης, εναέρια και χερσαία μέσα, καθώς και δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σηματοδοτεί το τέλος των δημόσιων επενδύσεων. Αντίθετα, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μείγμα χρηματοδοτικών εργαλείων, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης να αποκτά κεντρικό ρόλο.

Κλείνοντας, ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης θα εξακολουθήσει να δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, με βασικό στόχο τα οφέλη από την ανάπτυξη να αποτυπώνονται στην πράξη στην καθημερινότητα των πολιτών, μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος και της βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου.