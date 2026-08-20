Ελληνική Οικονομία: Πόροι και «κλειδιά» για τη «μετά Ταμείου Ανάκαμψης» εποχή

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος ενός έκτακτου χρηματοδοτικού προγράμματος. Για την ελληνική οικονομία, ανοίγει ταυτόχρονα το κρίσιμο ερώτημα της «επόμενης ημέρας»: Μπορεί η επενδυτική δυναμική που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια να διατηρηθεί χωρίς τη σημαντική ώθηση των πόρων του ΤΑΑ;

Η απάντηση θα κριθεί από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανάλυση του Economic Research της Alpha Bank, μπορούν να λειτουργήσουν ως τα βασικά «κλειδιά» για την ομαλή μετάβαση στη μετά-ΤΑΑ εποχή. Η διατήρηση της επενδυτικής ορμής δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση για υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Τα “κλειδιά”

Συγκεκριμένα, συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και τον περαιτέρω μετασχηματισμό του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.

Το ΤΑΑ και η αλλαγή του επενδυτικού χάρτη

Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στην επενδυτική δραστηριότητα υπήρξε καθοριστική. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα κράτη-μέλη που ωφελήθηκαν περισσότερο, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι αντιστοιχούν στο 16% του ΑΕΠ, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα στοιχεία του 2023.

Μέχρι τα μέσα του 2026, είχε ολοκληρωθεί το 53% των οροσήμων και στόχων του ελληνικού προγράμματος, ενώ είχε ήδη εισπραχθεί το 68,5% των συνολικών διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, μέσω του δανειακού σκέλους, σε συνδυασμό με τραπεζική χρηματοδότηση και ίδια κεφάλαια, είχαν δρομολογηθεί σημαντικά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού περίπου 29 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται και στους ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων. Την περίοδο 2022-2025, οι πραγματικές επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3%, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-27, μετά την Κροατία. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ ανήλθε στο 16,9% το 2025, καλύπτοντας περίπου το ήμισυ της απόστασης που εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια, ακόμη και με την “ένεση” του ΤΑΑ η απόσταση με την ΕΕ και το λεγόμενο επενδυτικό κενό είναι μεγάλη.

Ιδιαίτερα και με το δεδομένο ότι η υπήρξε βαθιά αποεπένδυση της προηγούμενης δεκαετίας. Από το 23,3% του ΑΕΠ το 2008, οι επενδύσεις υποχώρησαν στο 11,2% το 2014 και παρέμειναν μόλις στο 11% το 2019.

Πρώτο κλειδί: η επίδραση του ΤΑΑ δεν θα σβήσει απότομα

Η τυπική ολοκλήρωση του Ταμείου, πάντως, δεν συνεπάγεται και άμεση εξάντληση της επίδρασής του στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που δημιουργεί προϋποθέσεις για μια ομαλή μετάβαση.

Οι εναπομείναντες πόροι θα συνεχίσουν να διοχετεύονται στην οικονομία, ενώ η υλοποίηση των επενδυτικών έργων και η αποτύπωσή τους στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου πραγματοποιούνται με χρονική υστέρηση. Ειδικά στο δανειακό σκέλος, οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το 2029, καθώς η χρηματοδότηση συνδέεται με την πρόοδο υλοποίησης των έργων.

Την ίδια στιγμή, το αναπτυξιακό αποτύπωμα των μεταρρυθμίσεων και των υποδομών που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ αναμένεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τον τυπικό κύκλο ζωής του προγράμματος. Η θετική συμβολή του, επομένως, δεν αναμένεται να τερματιστεί απότομα το 2026.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται και το 2027, έστω και με βραδύτερο ρυθμό, ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να προσεγγίσει το 18%.

Δεύτερο κλειδί: η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει τη νέα επενδυτική της ελκυστικότητα

Η δεύτερη μεγάλη προϋπόθεση αφορά τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να προσελκύει επενδύσεις και χωρίς την αποκλειστική στήριξη έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τα τελευταία χρόνια, η θέση της χώρας στον επενδυτικό χάρτη έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, οι υψηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, η πολιτική σταθερότητα και η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις.

Η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται τόσο στις εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων όσο και στη μεταβολή της σύνθεσης των επενδύσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση των επενδύσεων σε μηχανολογικό, τεχνολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό, αλλά και σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας — κατηγορίες που συνδέονται στενότερα με την παραγωγικότητα και τη μακροχρόνια αναπτυξιακή δυναμική.

Το ζητούμενο πλέον είναι η βελτίωση αυτή να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, η οικονομία καλείται να περάσει από ένα μοντέλο όπου οι επενδύσεις υποστηρίζονται κυρίως από την ισχυρή δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ένα περιβάλλον όπου ολοένα μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας θα στηρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη της χώρας και στην ικανότητά της να κινητοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια.

Τρίτο κλειδί: η χρηματοδοτική γέφυρα της μετά-ΤΑΑ περιόδου

Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν ξεκινά, πάντως, από μηδενική βάση. Οι διαθέσιμοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι διαμορφώνουν μια σημαντική χρηματοδοτική βάση για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Κεντρικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με συνολικούς πόρους 23 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε αναπτυξιακούς στόχους με έμφαση στις υποδομές, την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, η πλήρης αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της επενδυτικής ροής. Το επόμενο στοίχημα είναι η αποφυγή ενός χρηματοδοτικού κενού ανάμεσα στην ολοκλήρωση του ΤΑΑ και την πλήρη ενεργοποίηση των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Από το 2028, βασικό σημείο αναφοράς θα αποτελέσει το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Με βάση την πρόταση που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, οι πόροι που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην Ελλάδα εκτιμώνται σε περισσότερα από 49 δισ. ευρώ, με βασικούς άξονες την πολιτική συνοχής, την κοινή αγροτική πολιτική, τη μετανάστευση και ασφάλεια, καθώς και την κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Επιπλέον, εργαλεία όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού μπορούν να προσθέσουν στοχευμένη χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική στέγαση και πράσινες επενδύσεις στις μεταφορές, τη βιομηχανία και την ενέργεια.

Τέταρτο κλειδί: μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική σταθερότητα και ιδιωτικά κεφάλαια

Η διαθεσιμότητα πόρων, ωστόσο, από μόνη της δεν αρκεί. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η χώρα θα μπορέσει να διατηρήσει ένα περιβάλλον που ευνοεί τη μετατροπή της διαθέσιμης χρηματοδότησης σε πραγματικές, παραγωγικές επενδύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα, η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να προσελκύει και να κινητοποιεί πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.

Το πραγματικό στοίχημα της μετά-ΤΑΑ περιόδου, επομένως, δεν είναι απλώς η αντικατάσταση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου από ένα άλλο. Είναι η μετάβαση σε ένα πιο αυτοτροφοδοτούμενο επενδυτικό μοντέλο, στο οποίο οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι λειτουργούν ως καταλύτης και όχι ως η μοναδική κινητήρια δύναμη.

Η πορεία των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης θα κριθεί τελικά από το αν η ώθηση των τελευταίων ετών θα μετατραπεί σε μόνιμη αλλαγή του παραγωγικού και επενδυτικού προτύπου της χώρας. Το ΤΑΑ άλλαξε ήδη σημαντικά τον επενδυτικό χάρτη. Η επόμενη ημέρα θα δείξει αν αυτή η αλλαγή μπορεί να αποκτήσει διάρκεια.