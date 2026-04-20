ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή στον Μάριο Σαλμά
Πολιτική
12:11 - 20 Απρ 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή στον Μάριο Σαλμά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δηλώσεις του Μάριου Σαλμά στο Κρήτη TV προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του.

Ο Μάριος Σαλμάς, τόνισε με νόημα πως γνωρίζει καλά για «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις αλλά και αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας πως «θα έρθουν και για την Υγεία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφάσισε να απαντήσει μέσω της δικαστικής οδού:

«Λυπούμαι για αυτά που είπε γι' αυτό και έδωσα εντολή και του καταθέτω μήνυση και αγωγή μέσα στην εβδομάδα και θα μπορέσει να αποδείξει τα λεγόμενα στο δικαστήριο. Επειδή έχω περάσει τη σκευωρία novartis, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Εμένα με έχει ελέγξει η Τουλουπάκη, η εφορία, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον κ. Σαλμά. Επειδή προέβη σε ισχυρισμό προσβλητικό για την ηθική μου υπόσταση και επειδή δεν επιθυμώ δημόσιο διάλογο γιατί σέβομαι ότι ήταν βουλευτής της ΝΔ, θα προτιμήσω αυτό να γίνει στα δικαστήρια» είπε ο υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «καλώς έφυγε από την κυβέρνηση» ο κ. Λαζαρίδης, καθώς εκτίμησε ότι ο τρόπος που χειρίστηκε την υπόθεση του διορισμού του και του πτυχίου του ήταν πολύ λανθασμένος.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι ακόμη και η αναδημοσίευση (retweet) σχετικών σχολίων αποτέλεσε σφάλμα, αναφερόμενος σε αναρτήσεις του κ. Λαζαρίδη που περιείχαν επικριτικά σχόλια για την Ντόρα Μπακογιάννη και την κυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε, ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, καλό είναι να αποφεύγει τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, καθώς μπορεί να προβεί σε ενέργειες που δεν τον αντιπροσωπεύουν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις δεν εκφράζουν τον κ. Λαζαρίδη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 13:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια
Πολιτική

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική

Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι γυμνός... Οι ευαίσθητοι με κατηγορούν για τοξικότητα
Πολιτική

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι γυμνός... Οι ευαίσθητοι με κατηγορούν για τοξικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ