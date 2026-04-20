Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή στον Μάριο Σαλμά

Δηλώσεις του Μάριου Σαλμά στο Κρήτη TV προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του.

Ο Μάριος Σαλμάς, τόνισε με νόημα πως γνωρίζει καλά για «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις αλλά και αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας πως «θα έρθουν και για την Υγεία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφάσισε να απαντήσει μέσω της δικαστικής οδού:



«Λυπούμαι για αυτά που είπε γι' αυτό και έδωσα εντολή και του καταθέτω μήνυση και αγωγή μέσα στην εβδομάδα και θα μπορέσει να αποδείξει τα λεγόμενα στο δικαστήριο. Επειδή έχω περάσει τη σκευωρία novartis, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Εμένα με έχει ελέγξει η Τουλουπάκη, η εφορία, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον κ. Σαλμά. Επειδή προέβη σε ισχυρισμό προσβλητικό για την ηθική μου υπόσταση και επειδή δεν επιθυμώ δημόσιο διάλογο γιατί σέβομαι ότι ήταν βουλευτής της ΝΔ, θα προτιμήσω αυτό να γίνει στα δικαστήρια» είπε ο υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «καλώς έφυγε από την κυβέρνηση» ο κ. Λαζαρίδης, καθώς εκτίμησε ότι ο τρόπος που χειρίστηκε την υπόθεση του διορισμού του και του πτυχίου του ήταν πολύ λανθασμένος.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι ακόμη και η αναδημοσίευση (retweet) σχετικών σχολίων αποτέλεσε σφάλμα, αναφερόμενος σε αναρτήσεις του κ. Λαζαρίδη που περιείχαν επικριτικά σχόλια για την Ντόρα Μπακογιάννη και την κυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε, ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, καλό είναι να αποφεύγει τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, καθώς μπορεί να προβεί σε ενέργειες που δεν τον αντιπροσωπεύουν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις δεν εκφράζουν τον κ. Λαζαρίδη.