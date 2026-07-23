Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε σήμερα (23/7) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για τις καταγγελίες του κ. Μάριου Σαλμά.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις καταγγελίες του κ. Σαλμά. Όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας:



«Ο κ. Σαλμάς βγήκε σε μια εκπομπή πριν από ενάμιση μήνα και είπε ότι ο Γεωργιάδης έστησε έναν διαγωνισμό για τα νοσοκομειακά απόβλητα για το ΕΣΥ. Του έκανα επιτόπου μήνυση, μου έκανε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, του απέδειξα στη βουλή ότι όχι μόνο αυτά που λέει είναι ψέματα, αλλά ότι όσα κατήγγειλε ήταν καταγγελίες μιας εταιρείας που έχασε το διαγωνισμό και στην πραγματικότητα είχε υιοθετήσει όλες τις κατηγορίες που έπεσαν στα δικαστήρια και έβαλε την ουρά στα σκέλια και έφυγε. Χθες έγινε η άρση της ασυλίας του. Ήτανε βέβαιος ότι δεν θα αρθεί η ασυλία του, μπετόν αρμέ ολόκληρη τη ΝΔ ψήφισε να πάει στο δικαστήριο. Ο κ. Σαλμάς έκανε το παν να μην αρθεί η ασυλία του, ζήτησε από την επιτροπή να μην αρθεί η ασυλία του, έπιασε έναν-έναν όλους τους βουλευτές να μην αρθεί η ασυλία του, ήρθη η ασυλία του. Άρα, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Αναφορικά δε με τις χθεσινές καταγγελίες του κ.Σαλμά, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε:

«Η πρώτη καταγγελία ότι εγώ βοηθούσα να πάρουν διαφήμιση από την Novartis συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία Novartis που είχε η κα Τουλουπάκη στα χέρια της και η κα Τουλουπάκη τα έκρινε αυτά ως νομικά αβάσιμα και ασήμαντα. Άρα, δεν αποτελεί νέο στοιχείο στην έρευνα καθόσον συμπεριλαμβάνεται στην αρχική δικογραφία Novartis», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Η κα Τουλουπάκη δεν το θεώρησε άξιο λόγου, ο κ. Σαλμάς το επαναφέρει μέσα στην δικογραφία Novartis κάτι που έχει ήδη ερευνηθεί και αρχειοθετηθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε έναν διάλογο μεταξύ μας γιατί εγώ είχα καταθέσει στο δικαστήριο υπέρ του κ. Μανιαδάκη και κατά του κ. Σαλμά. Χθες κατέθεσε στην Βουλή την ένορκη κατάθεσή μου στο δικαστήριο, η ένορκη κατάθεσή μου είναι νέο στοιχείο για να βγει από το αρχείο η υπόθεση Novartis; Ο κ. Σαλμάς ερμήνευσε αυτό το μήνυμα ότι εγώ καθοδηγούσα τον Μανιαδάκη, τον εκβίαζα και για αυτό ο Μανιαδάκης έκανε τις καταθέσεις που έκανε. Υπάρχει SMS δικό μου στον τον κ. Σαλμά. Με ρώτησε γιατί κατέθεσα υπέρ του Μανιαδάκη και του απάντησα ότι ο κ.Μανιαδάκης δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς Τουλουπάκη και κατ’ αυτό τον τρόπο υπηρέτησε την αλήθεια και του το χρωστούσα να το πω στο δικαστήριο».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν SMS ότι διατηρούσε επικοινωνία με τον κ. Μανιαδάκη με το κωδικό όνομα Αναστασίου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τέτοια SMS και πρόσθεσε:

«Είμαι 8 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη όλων των εποχών και αυτά που έχει βρει όλη η αντιπολίτευση και όλες οι εφημερίδες εναντίον μου είναι το «ξαναζεσταμένο φαγητό» της Novartis για το οποίο όχι μόνο εγώ και οι υπόλοιποι 9 έχουμε αρχειοθετηθεί αλλά έγινε και κάτι καλύτερο, έχουμε ήδη καταδικάζει αμετάκλητα τους συκοφάντες μας ως ψευδομάρτυρες».

Σε αυτό το φόντο, ερωτηθείς αν μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση Novartis ο υπουργός υγείας τόνισε ότι:

«Αυτά που κατέθεσε ο κ. Σαλμάς δεν είναι νέα στοιχεία, για να βγει μια υπόθεση από το αρχείο πρέπει να βρεθεί κάτι που δεν το είχαν υπόψη τους οι δικαστικές αρχές εκείνη την εποχή. Το μήνυμα που παρουσίασε ο κ. Σαλμάς ως καινούργιο υπάρχει στη δικογραφία και το δεύτερο του Μανιαδάκη είναι δημοσίως γνωστό πολύ πριν μπούμε το αρχείο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ανοίξει την υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε επίσης και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να παραιτηθεί. Όπως είπε:

«Εγώ θλίβομαι για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το ΠΑΣΟΚ που κατήγγειλε όλα αυτά ως σκευωρία επί σειρά ετών έρχεται χθες και ζητάει να παραιτηθώ ή να με παραιτήσει ο Μητσοτάκης για αυτά που είπε ο Σαλμάς, είναι λογικό; Όλα αυτά τα αποδίδω ότι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ο Ανδρουλάκης έχει κάνει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Το αποδίδω ότι έχουν βρεθεί στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις και έχουν τρελαθεί και το αποδίδω σε έναν που έχει βάλει ο κ. Ανδρουλάκης και τον καθοδηγεί στα νομικά που τον πηγαίνει από ήττα σε ήττα, τον κ.Δουδωνή, τον οποίο έκανα ρεζίλι των σκυλιών προχθές στη Βουλή με την υπόθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και μου τη φύλαγε. Μικρότητες, μικροψυχίες, δευτεράτζες. Ασήμαντα πράγματα, ντροπιαστικά για ένα κόμμα με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ».