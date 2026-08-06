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Γεωργιάδης, Κυρανάκης καλούν τον Τραμπ να φέρει πίσω τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Ανεμοδείκτης
15:10 - 06 Αυγ 2026

Γεωργιάδης, Κυρανάκης καλούν τον Τραμπ να φέρει πίσω τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης και ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καλούν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει δράση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, μέσα από δηλώσεις τους στο Breitbart News.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μέσο ανήκει στον χώρο της αμερικανικής ακροδεξιάς (alt-right) και υποστηρίζει έντονα το λαϊκιστικό κίνημα MAGA (Make America Great Again) του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ να το χρησιμοποιήσουν ως βήμα για να εκφράσουν το αίτημά τους προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό Μέσο φιλοξενεί σχετικό δημοσίευμα με αποσπάσματα από συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα φέτος ο υπουργός Υγείας, αλλά και δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ως ο φυσικός ηγέτης του δυτικού κόσμου, αντιλαμβάνεται ότι εκπροσωπεί το πνεύμα των ιδρυτών της αμερικανικής δημοκρατίας. Όλοι τους ήταν ιδιαίτερα μορφωμένοι και έτρεφαν τεράστιο σεβασμό για την Αρχαία Ελλάδα και την Αρχαία Ρώμη, από τις οποίες άντλησαν τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδόμησαν την αμερικανική δημοκρατία», δήλωσε συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Breitbart News.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής και γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε στο Breitbart News ότι η υστεροφημία του Ντόναλντ Τραμπ θα διαρκέσει «για αιώνες», εάν καταφέρει να πείσει τη Βρετανία να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα. «Εάν ο πρόεδρος Τραμπ βοηθούσε να συμβεί αυτό, η συμβολή του θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της διπλωματίας», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης σε δήλωσή του.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 15:36
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