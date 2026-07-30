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Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!
Πολιτική
21:48 - 30 Ιουλ 2026

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Reporter.gr Newsroom
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι φορούσε γυαλιά Meta Ray-Ban στις πρόσφατες επισκέψεις του στη Λήμνο και τη Λέρο, τονίζοντας όμως ότι δεν τα χρησιμοποίησε ως κάμερα, αλλά μόνο ως συσκευή Bluetooth, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε για πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

«Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600€ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν. Ναι είναι τα meta2!» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα γυαλιά τα αγόρασε νόμιμα και υποστήριξε πως η συγκεκριμένη συσκευή είναι συμβατή με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς η εταιρία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί παράνομης καταγραφής πολιτών, ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν δημοσιεύθηκε κανένα πλάνο από τα γυαλιά, ενώ στις επισκέψεις του υπήρχαν δεκάδες επαγγελματικές κάμερες και ζωντανές μεταδόσεις από τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «υποκρισία» και «πρωτογονισμό», ενώ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να φορά τα συγκεκριμένα γυαλιά, τα οποία χαρακτήρισε τόσο αισθητική επιλογή όσο και μέσο προστασίας της προσωπικής του ασφάλειας.

ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα και σχολίασε σε ανακοίνωσή του για τα παραπάνω:

«Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του «κινούμενου κοριού».

Πως να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό!

Σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος Υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντι του παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν…όλα καλά;

Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν.

Αλλά για τον κ. Μητσοτάκη είναι κανονικότητα, Υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζομένους του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του. Δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης».

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