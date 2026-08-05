ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης
Πολιτική
12:58 - 05 Αυγ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον αέρα του Real FM 97,8 φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών ανά την Ελλάδα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε, αρχικά, πως «δεν αρκεί ένα κράτος να διαχειρίζεται τις καταστροφές, αλλά πρέπει και να τις προλαμβάνει», εκτιμώντας ότι «τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης, δεν δικαιώνουν τον πήχη τον οποίο έχει βάλει».

Στάθηκε στη μετριοπάθεια και την ευστοχία της κριτικής που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, καθώς «εμείς δεν επιλέγουμε ποτέ τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μείνουμε σιωπηροί. Έχει επιλεγεί ένα αποτυχημένο μοντέλο “80% καταστολή, 20% πρόληψη” και πρέπει να πάμε στο 50-50 για να δούμε αποτελέσματα».

Κάλεσε, παράλληλα τον Πρωθυπουργό «να μας πει γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, η αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair και η δημιουργία των 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας;

Δεν αρκεί να έχεις αεροσκάφη, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος υπήρχε αδυναμία εκμετάλλευσης του δυναμικού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική».

Επανέλαβε, δε, ότι η κλιματική κρίση «αποτελεί στοιχείο μιας νέας κανονικότητας, τη γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια και δεν μπορεί να αιφνιδιαζόμαστε. Άρα, δεν αρκεί να τρέχεις, αλλά πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Και αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη «να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεων και αποκατάστασης και να μην έχουμε τα προηγούμενα όπως στον Ντάνιελ, όπου υπάρχουν χωριά που έχει αποφασιστεί να μετεγκατασταθούν και δεν έχει μπει μία μπουλντόζα από το 2023. Εμείς λέμε η κυβέρνηση να μην τα λέει μόνο, αλλά να τα κάνει. Το αυτονόητο, δηλαδή».

Εκτιμώντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εθνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε τις αμφιβολίες του και τόνισε:

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά αυτά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Εμείς θεωρούμε ότι οι “συμφωνίες κυρίων” μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν. Όταν κάνεις μια τέτοια συμφωνία, είναι σα να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει αισχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προσωρινά να αλλάξει. Μακάρι να διαψευστούμε».

Παρέθεσε, δε, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πραγματική μείωση των τιμών:

«Χρειάζεται μία ενιαία αρχή καταναλωτή, με συμμετοχή παραγωγού και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα διυλιστήρια. Χρειάζονται τιμολογήσεις και έλεγχος σε αυτές μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Να γίνεται έλεγχος, όχι μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έχουμε, επίσης, προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε και επιτυχημένα. Έλεγξε τις τιμές πριν, είχε ένα παρατηρητήριο, έλεγξε πώς είναι οι τιμές μετά και έβαλε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς στο θέμα των ακτοπλοϊκών: ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση, το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία, τα οποία θα υπάρξουν μέσα από τη δουλειά μας».

Κληθείς να τοποθετηθεί επί του περίφημου δημοσιεύματος της εφημερίδας «Εστία», που αποτέλεσε προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ένα ακόμη επεισόδιο και καλοστημένο σήριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους.

Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξανανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και που εκείνη προσπάθησε να θάψει.

Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ».

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την πρόσφατη ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το νέο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», σημειώνοντας:

«Ο κ. Γεωργιάδης, μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφει και τιμωρεί σα να είναι ο δικαστής Ντρεντ, τώρα εμφανίζεται να εκπροσωπεί συμφέροντα εταιριών. Και είδα ότι στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” στην Ελλάδα κόστισαν 300.000 ευρώ, αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, απλά για να προκαλέσει σύγχυση ισχυρίζεται ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές. Αυτό τι σημασία έχει;

Η κυβέρνηση, μπορεί να απαντήσει άμεσα σε ένα πράγμα; Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε, για να κοστίσουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης στον ελληνικό λαό, αντίστοιχα με όσο κόστισαν στους Ευρωπαίους; Έκανε κάτι για να μην πληρώσουν πέντε και έξι φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των “σπιτιών ανακύκλωσης”; Αυτό πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία
Οικονομία

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!
Ειδήσεις

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία
Magazino

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης
Πολιτική

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ
Πολιτική

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ