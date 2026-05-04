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ΠΑΣΟΚ: Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια κ. Μαρινάκη
Πολιτική
15:23 - 04 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ: Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια κ. Μαρινάκη

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που στην προμετωπίδα των στελεχών της, έχει επιλέξει να έχει τους "ακροδεξιούς ψάλτες" του ΛΑ.Ο.Σ.  και το 2010 δοξαζόταν στις αντιμνημονιακές πλατείες, δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες», ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση (4/5) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.    

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγησαν με κεντρικό διακύβευμα να αποκαταστήσουν τα τραύματα στους θεσμούς. Αντ’ αυτού είναι μια κυβέρνηση βυθισμένη στα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τον πελατειασμό αντιμετωπίζοντας το κράτος ως το προσωπικό τους λάφυρο. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που μέχρι και οι κυβερνητικοί βουλευτές εξανίστανται για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες στο Μαξίμου.

Όσο, δε, για τις συστάσεις περί τοξικότητας, αποτελούν το πιο σύντομο ανέκδοτο, όταν έρχονται από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο, χρηματοδοτούμενο από ιδιώτες και από τους φόρους του ελληνικού λαού καθώς μισθοδοτεί τους «κονδυλοφόρους» της ως μετακλητούς υπαλλήλους στα υπουργεία. Η επιτομή του ήθους και της αριστείας.

Υ.Γ. Έπειτα από ένοχη σιωπή πέντε ημερών, σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους για τους οποίους έχει φτάσει νέα δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώ στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι ως εποπτεύων της ΕΥΠ είχε υπογράψει τις επισυνδέσεις 11 προσώπων που παράλληλα στοχοποιήθηκαν από το predator ανάμεσα τους και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μαρινάκης τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα.

Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια, κ. Μαρινάκη».

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