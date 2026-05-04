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Γεωργιάδης: Αφού καθένας λέει την παρόλα του, εγώ λέω να δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι
Πολιτική
15:11 - 04 Μάι 2026

Γεωργιάδης: Αφού καθένας λέει την παρόλα του, εγώ λέω να δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (4/5) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για σειρά ζητημάτων μεταξύ των οποίων, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την τετραήμερη εργασία, όπως επίσης και για την απόφαση του Άρειου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.         

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε αρχικά την την ανακοίνωση των εργαζομένων του Θριασίου. Όπως είπε:

«Μέχρι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα. Πρόβλημα υπάρχει με τους νοσηλευτές, όχι μόνο στο Θριάσιο, γενικώς. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι το πραγματικό πρόβλημα του ΕΣΥ είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε ανακοινώσει ότι στις 12 Μαΐου, την ημέρα του νοσηλευτού, θα κάνουμε ανακοινώσεις ειδικές για το πως θα κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ περισσότερο ελκυστικό. Δεν χρειαζόμαστε στάσεις εργασίας για να μας πει κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα στους νοσηλευτές, έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα από μόνοι μας».

Σχετικά τώρα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία, ο υπουργός επεσήμανε ότι:

«Δεν υπήρξε καμία πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, πέταξε μια φωτοβολίδα για να γίνει κουβέντα. Τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού σημαίνει ότι θα βάλεις τις επιχειρήσεις να αυξήσουν κατά 20% την μισθοδοσία τους. Αν το έκανες οριζόντια δηλαδή θα τίναζες την οικονομία στον αέρα. […] Ως ζήτημα η τετραήμερη εργασία έχει εξεταστεί από διάφορες χώρες. Πουθενά δεν πήρε μαζική εφαρμογή. Δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα ανισομέρειας γιατί μπορεί μεν να εφαρμοστεί σε ορισμένους εργαζόμενους που δουλεύουν σε δουλειές γραφείου, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί πχ στη βιομηχανία κατά συνέπεια είναι μια πρόταση εκτός τόπου και χρόνου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Στο ίδιο πλαίσιο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι και ο Αλέξης Τσίπρας στο «μανιφέστο» του, είναι υπέρ των 32 και των 35 ωρών ο υπουργός συμπλήρωσε ειρωνικά ότι:

«Εγώ λέω να δουλεύουνε μια φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι. Αφού ξεκινήσαμε να λέει ο καθένας την παρόλα του εγώ λέω μια μέρα. Με τους Αριστερούς μόνο πλάκα μπορείς να κάνεις, αφού είναι ο ένας πιο γελοίος από τον άλλο. Είναι αστειότητες. Σε μια χώρα που είχε 25% ανεργία πριν από πέντε χρόνια, που έχουμε κάνει αμάν να την πάμε στο 8%, που προσπαθούμε να ανακάμψουμε από μια χρεωκοπία συζητάμε τώρα πως αυτό θα τινάξουμε στον αέρα το μαγαζί».

Αναφορικά δε με τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος από βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:

«Έχει ξεκινήσει η κουβέντα περί συνταγματικής αναθεωρήσεως. Στην κουβέντα αυτή δεν είναι λογικό όποιος έχει κάποια γνώμη και κάποια ιδέα να την καταθέσει και να την συζητήσουμε; Δεν υπάρχει κανένα μέτωπο με την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θέλουμε τους βουλευτές μουγκούς ή τους βουλευτές ομιλούντες; Αν τους θέλετε μουγκούς αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν τους θέλετε ομιλούντες μπορεί να πουν και κάτι ενοχλητικό. Επειδή εγώ δεν θέλω τους βουλευτές μουγκούς για αυτό και δεν παρεξηγούμαι αν πουν και κάτι. Δεν έχουμε γίνει σταλινικό καθεστώς», επανέλαβε.

Ερωτηθείς για το συνέδριο της ΝΔ και το αν θα πρέπει το κόμμα να τείνει χείρα συνεννόησης στους πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή, ο υπουργός Υγείας ανέφερε:

«Ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί πώς να δώσει το παρόν. Η αλήθεια είναι ότι όσες συνεντεύξεις έδωσε ο κ. Σαμαράς είναι πολύ αρνητικές για τον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Καραμανλής δεν χρειάζεται ειδική πρόσκληση. Ο κ. Καραμανλής είναι ΝΔ, είναι πρώην αρχηγός της ΝΔ, είναι πρωθυπουργός της ΝΔ, τον αγαπάνε στη ΝΔ, όλοι θέλουμε να παρευρεθεί ο κ. Καραμανλής. Στον Καραμανλή μόνο σεβασμός υπάρχει από όλη τη ΝΔ, και μόνο αγάπη. Το σπίτι του είναι η ΝΔ» διευκρινίζοντας παράλληλα για τον κ. Σαμαρά ότι:

«Τον αγαπάω πάρα πολύ και το Σαμαρά, αλλά επέλεξε να συγκρουσθεί πλήρως με τον Μητσοτάκη. Με λυπεί αυτό. Ο κ. Σαμαράς έχει επιλέξει ένα δρόμο, όταν σε κάθε του συνέντευξη έχει μόνο στοιχεία κριτικής για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό έχει επιλέξει τον άλλο δρόμο. Λυπηρό είναι, μακάρι να ήμασταν όλοι μαζί».

Στο μέτωπο των υποκλοπών, ερωτηθείς για τον κ. Τζαβέλλα και την απόφαση του να μην βγει από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι:

«Η ΕΥΠ ανήκει στις μυστικές υπηρεσίες, μια δουλειά των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφοριών είναι να παρακολουθούν νομίμως τηλέφωνα. Και επί Τσίπρα παρακολουθούσαν νομίμως τηλέφωνα, μεταξύ αυτών και του κ. Πιτσιόρλα, και καλώς ο κ. Τσίπρας δεν παρενέβη στην ΕΥΠ τότε για να μην τον παρακολουθήσουνε, και επί Μητσοτάκη παρακολουθούσαν τηλέφωνα εφόσον αυτό έγινε νομίμως καλώς τα παρακολουθούσαν. Για αυτό έχω πει από την αρχή ότι για αυτό το θέμα έχει γίνει μεγάλη φασαρία χωρίς λόγο».

Κατ’ επέκταση για το παράνομο λογισμικό Predator είπε ότι:

«Για το αν το παράνομο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες για αυτό έχει αποφανθεί ο Άρειος Πάγος με την αρχειοθέτηση δις, και έχει αποφανθεί ότι δεν συσχετίζεται το παράνομο λογισμικό με τις κρατικές υπηρεσίες. Ο κ.Τζαβέλλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όχι διορισθείς από την κυβέρνηση, αλλά ψηφισμένος από τους συναδέλφους του με πολύ μεγάλη διαφορά. Ψηφίζοντάς τον οι συνάδελφοί του για να γίνει Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πήρε την αρμοδιότητα για να κρίνει το σχετικό αίτημα. Με ρωτάτε αν θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί. Ο ίδιος έκρινε ότι δεν έπρεπε να εξαιρεθεί… Είχε το δικαίωμα να το κρίνει».

Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης έστρεψε τα πυρά του και κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών λέγοντας με το χαρακτηριστικό του τρόπο ότι:

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι απαράδεκτος. Αυτή η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου που ζητάει την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι πρωτοφανής. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το θράσος να με κατηγορούν προ δύο εβδομάδων γιατί έκανα ερωτήματα για την Παπανδρέου. Επειδή είπα ότι έχω απορίες πώς η κα Παπανδρέου έστειλε αυτό τον αστείο φάκελο των δικογραφιών κατά των βουλευτών στην Βουλή έπεσαν να με φάνε σαν τα πιράνχας. Έπεσαν να με φάνε σαν τα πιράνχας γιατί δεν άντεχε η θεσμική τους συνείδηση ένας υπουργός να έχει απορίες για το πως ένας εισαγγελέας σκέφτηκε να πει κάτι που οι ίδιοι μετά από μια εβδομάδα πήγαν και ζητήσανε την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ντρέπονται».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 15:24
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