ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές

Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και με στόχο την εξέταση «του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια» κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα (4/5).

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, το ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει την εξέταση «της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου».

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