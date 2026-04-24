ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Amazon και η Anthropic ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία
Τεχνολογία
12:19 - 24 Απρ 2026

Η Amazon και η Anthropic ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από το 2023, η Amazon και η Anthropic συνεργάζονται για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) σε διάφορους κλάδους, διευκολύνοντας τους πελάτες να δημιουργούν, να αναπτύσσουν και να επεκτείνουν εφαρμογές AI που επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Σήμερα, πάνω από 100.000 πελάτες χρησιμοποιούν τα μοντέλα Claude της Anthropic μέσω της AWS, γεγονός που τα καθιστά από τα πιο δημοφιλή στο Amazon Bedrock. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες διευρύνουν τα όρια των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, συνεργαζόμενες στο Project Rainier—ένα από τα μεγαλύτερα υπολογιστικά clusters τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως—και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα και ανάπτυξη AI.

Σε συνέχεια αυτής της επιτυχημένης πορείας, η Amazon και η Anthropic ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, με την Anthropic να δεσμεύεται να επενδύσει πάνω από 100 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία σε τεχνολογίες της AWS. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει τις τρέχουσες και τις επόμενες γενιές των Trainium (custom chips της Amazon), καθώς και δεκάδες εκατομμύρια πυρήνες Graviton (ευρέως χρησιμοποιούμενοι επεξεργαστές CPU της Amazon), με στόχο υψηλή απόδοση σε σχέση με το κόστος. καθώς και ισχυρά συστήματα Trainium3 που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο έτος. Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει και σημαντική επέκταση της διεθνούς υπολογιστικής υποδομής (inference) σε Ασία και Ευρώπη, ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια πελατειακή βάση του Claude.

Συνολικά, η συμφωνία περιλαμβάνει τις εκδόσεις Trainium2, Trainium3 και Trainium4, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης μελλοντικών εκδόσεων του Trainium, καθώς αυτές θα γίνονται διαθέσιμες. Η Anthropic χρησιμοποιεί ήδη τα AWS Trainium και Graviton για να προσφέρει υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα κόστους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της με την κλίμακα, την οικονομία και την ασφάλεια που προσφέρει η AWS. Τόσο τα Trainium όσο και τα Graviton χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 100.000 πελάτες το καθένα, ενώ το Amazon Bedrock εκτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των υπολογισμών του πάνω σε Trainium.

Επιπλέον, οι πελάτες της AWS θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη πλατφόρμα Claude της Anthropic απευθείας μέσα από το περιβάλλον της AWS. Επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιούν τις δυνατότητές της μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον στοιχεία σύνδεσης, συμβάσεις ή ξεχωριστές διαδικασίες χρέωσης.

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης που ήδη διαθέτουν στην AWS, διευκολύνοντας την άμεση αξιοποίηση της πλατφόρμας Claude. Είτε επιλέξουν το Claude Platform στο AWS είτε το Claude μέσω του Amazon Bedrock, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ώστε να προσφέρουν στους πελάτες την επιλογή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η Amazon θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Anthropic, με δυνατότητα επιπλέον επένδυσης έως και 20 δισ. δολαρίων στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων εμπορικών στόχων. Το ποσό αυτό προστίθεται στα 8 δισ. δολάρια που έχει ήδη επενδύσει η Amazon στην Anthropic.

«Τα εξειδικευμένα chips τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουμε προσφέρουν υψηλές επιδόσεις με σημαντικά χαμηλότερο κόστος για τους πελάτες, γι’ αυτό και γνωρίζουν τόσο μεγάλη ζήτηση», δήλωσε ο Andy Jassy, Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon. «Η δέσμευση της Anthropic να χρησιμοποιεί τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) στο AWS Trainium για την επόμενη δεκαετία αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχουμε πετύχει μαζί στον τομέα των εξειδικευμένων chips, καθώς συνεχίζουμε να προσφέρουμε την τεχνολογία και τις υποδομές που χρειάζονται οι πελάτες μας για να αναπτύσσουν εφαρμογές γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.»

«Οι χρήστες μάς λένε ότι το Claude γίνεται όλο και πιο απαραίτητο στον τρόπο που εργάζονται και χρειάζεται να αναπτύξουμε τις κατάλληλες υποδομές για να ανταποκριθούμε στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση», δήλωσε ο Dario Amodei, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Anthropic. «Η συνεργασία μας με την Amazon θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να προχωράμε την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα φέρνουμε το Claude στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 100.000 που δραστηριοποιούνται στην AWS.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοντόπουλος: Δεύτερο πιο επιτυχημένο παγκοσμίως το ελληνικό χρηματιστήριο
Χρηματιστήρια

Κοντόπουλος: Δεύτερο πιο επιτυχημένο παγκοσμίως το ελληνικό χρηματιστήριο

Κρι Κρι: Εξαγωγική δυναμική και πίεση για ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Κρι Κρι: Εξαγωγική δυναμική και πίεση για ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους
Επιχειρήσεις

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνολογία

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Naval Group Hellas: Συνεργασία με θυγατρική της ΔΕΗ στη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI
Επιχειρήσεις

Naval Group Hellas: Συνεργασία με θυγατρική της ΔΕΗ στη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ