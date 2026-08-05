ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας
Τεχνολογία
13:52 - 05 Αυγ 2026

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το μοντέλο Mythos ΑΙ της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες διαδικτυακές ταυτότητες, καθώς προσπαθούσε να πείσει ανθρώπους να εγκρίνουν κακόβουλες ενημερώσεις κώδικα (code updates) σε ένα έργο ανοικτού κώδικα (open source), σηματοδοτώντας ακόμη ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας στο οποίο ενεπλάκη ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αξιολόγησης κυβερνοασφάλειας, όπου το AI Security Institute (AISI) του Ηνωμένου Βασιλείου — ένας ερευνητικός οργανισμός — είχε αφαιρέσει διάφορες δικλείδες ασφαλείας, είχε απενεργοποιήσει ορισμένα φίλτρα προστασίας και είχε σκόπιμα δώσει στα μοντέλα πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στην αξιολόγηση συμμετείχε επίσης το GPT-5.6-Sol της OpenAI, το οποίο ενεπλάκη σε διαφορετικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής αξιολόγησης κυβερνοασφάλειας, το AISI διαπίστωσε ότι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι βασίζονταν σε μοντέλα των Anthropic και OpenAI, είχαν εμπλακεί σε «παρατεταμένη και δυνητικά επιβλαβή δραστηριότητα που στρεφόταν εναντίον πραγματικών ανθρώπων και οργανισμών».

«Σχεδόν όλη αυτή η συμπεριφορά (17 ενέργειες) προήλθε από ένα και μόνο μοντέλο, το Mythos 5 της Anthropic, ενώ δύο ενέργειες αφορούσαν το GPT-5.6-Sol της OpenAI, με απενεργοποιημένους τους ταξινομητές κυβερνοασφάλειας (μηχανισμούς που αποτρέπουν την κατάχρηση)», ανέφερε το AISI σε ανάρτησή του.

Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες απέτυχαν και δεν προκάλεσαν πραγματική ζημιά.

Αυξανόμενα περιστατικά κυβερνοασφάλειας

Το AISI δοκίμασε τα μοντέλα υπό σκόπιμα χαλαρές συνθήκες προκειμένου να αξιολογήσει τις δυνατότητές τους, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κυβερνοεπιθέσεις.

Ένας πράκτορας που λειτουργούσε με το μοντέλο Mythos της Anthropic «μελέτησε τους ανθρώπους που συντηρούν το έργο ανοικτού κώδικα, δημιούργησε πολλαπλές ψεύτικες ταυτότητες και χρησιμοποίησε αυτές τις ταυτότητες για να χειραγωγήσει κοινωνικά έναν πραγματικό συντηρητή, ώστε να εγκρίνει τον κώδικα».

«Όταν το αίτημα ενσωμάτωσης του κώδικα (pull request) αμφισβητήθηκε δημόσια, ο πράκτορας τροποποίησε τις προηγούμενες ενέργειές του ώστε να φαίνονται αβλαβείς και εξέτασε το ενδεχόμενο να υιοθετήσει νέα ταυτότητα για να συνεχίσει την προσπάθειά του», ανέφερε το AISI.

Ο ερευνητικός οργανισμός διαπίστωσε επίσης ότι, στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας, ο πράκτορας επιχείρησε να επικοινωνήσει απευθείας με πραγματικούς ανθρώπους, στέλνοντας μηνύματα και αρχεία με στόχο να τους πείσει να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα.

«Ορισμένα μηνύματα περιείχαν κακόβουλα φορτία (payloads), ενώ άλλα αποτελούσαν προσπάθειες κοινωνικής μηχανικής (social engineering), με στόχο πραγματικούς ανθρώπους — κάτι που δεν είχαμε παρατηρήσει ποτέ στο παρελθόν.»

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά συμβάντων κυβερνοασφάλειας που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Την περασμένη εβδομάδα, η Anthropic ανακοίνωσε ότι εντόπισε τρεις περιπτώσεις στις οποίες μοντέλα της απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υποδομές παραγωγής τριών διαφορετικών οργανισμών.

Αυτό ακολούθησε την παραδοχή της OpenAI ότι ένα από τα μοντέλα της ξέφυγε από τον έλεγχο και πραγματοποίησε μια «πρωτοφανή» κυβερνοεπίθεση εναντίον της εταιρείας Hugging Face.

Στην περίπτωση της OpenAI, το μοντέλο κατάφερε να δραπετεύσει από το περιβάλλον δοκιμών εκμεταλλευόμενο μια έως τότε άγνωστη ευπάθεια, προκειμένου να ολοκληρώσει την εργασία που του είχε ανατεθεί.

Τα περιστατικά της Anthropic οφείλονταν εν μέρει και σε λειτουργικό σφάλμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του
Magazino

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic
Ειδήσεις

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει
Τεχνολογία

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ