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Κρι Κρι: Εξαγωγική δυναμική και πίεση για ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12:16 - 24 Απρ 2026

Κρι Κρι: Εξαγωγική δυναμική και πίεση για ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας

Γιώργος Αλεξάκης
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Η πορεία της Κρι Κρι το 2026 διαμορφώνεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: τη συνεχιζόμενη εκρηκτική ανάπτυξη των εξαγωγών και την αυξανόμενη ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία όσων ανέφερε ο επικεφαλής των οικονομικών υποθέσεων - CFO  της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι, Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4). 

Όπως ανέφερε, η χρονιά ξεκίνησε με βελτιωμένες συνθήκες, καθώς η αποκλιμάκωση στο κόστος πρώτων υλών και οι ανατιμήσεις του 2025 απορροφούν σε μεγάλο βαθμό τις εξωτερικές πιέσεις, επιτρέποντας στη διοίκηση να διατηρεί τον στόχο για EBIT κοντά στα 60 εκατ. ευρώ και πωλήσεις άνω των 390 εκατ. ευρώ.

Εξαγωγές σε ρόλο «ατμομηχανής»

Όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων το μεσημέρι της Πέμπτης, η ανάπτυξη της εταιρείας τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς αγορές, με τις εξαγωγές να καταγράφουν άνοδο άνω του 30% ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς οι εξαγωγές γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 45,7%, ξεπερνώντας τα 188 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας το 70% των συνολικών πωλήσεων της κατηγορίας.

Ιδιαίτερα ισχυρή, όπως αναφέρθηκε, είναι η δυναμική στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, με τη βρετανική αγορά να εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης 40%-50% και να αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει την ιταλική. Η αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών στο ελληνικό γιαούρτι ενισχύει περαιτέρω αυτή την τάση.

Παράλληλα, η εταιρεία διευρύνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα. Στις ΗΠΑ, ενισχύει την παρουσία της μέσω συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες, όπως η Kroger, ενώ εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη εφόσον επιβεβαιωθεί η αποδοχή των προϊόντων. Την ίδια στιγμή, προετοιμάζει την είσοδό της στην Κίνα με frozen yogurt, αξιοποιώντας συνεργασίες με διεθνείς retailers όπως η Sam’s Club.

Οι εξαγωγές πλέον αποτελούν το 61,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Ανάπτυξη που ξεπερνά τα όρια της παραγωγής

Η ισχυρή ζήτηση, όπως αναφέρθηκε, κυρίως από το εξωτερικό, έχει αρχίσει να πιέζει τα όρια της παραγωγικής δυναμικότητας. Σε περιόδους αιχμής, η εταιρεία λειτουργεί ήδη πάνω από τα βέλτιστα επίπεδα, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον συγχρονισμό της ανάπτυξης με τις υποδομές.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πρόκληση, όπως αναφέθηκε, η διοίκηση προχωρά σε επιθετικό επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής, κυρίως στο γιαούρτι. Οι επενδύσεις για το 2026 εκτιμώνται στα 26-30 εκατ. ευρώ.

Κεντρικό ρόλο έχει το έργο «Greek Yogurt Dynamo», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027 και θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας σε σχέση με το 2024. Το έργο αυτό θεωρείται καθοριστικό για τη δυνατότητα της εταιρείας να στηρίξει τη μελλοντική εξαγωγική ανάπτυξη.

Ισορροπία μεταξύ κόστους και ανάπτυξης

Την ίδια στιγμή, με βάση τα λεχθέντα, η σταδιακή αποκλιμάκωση στο κόστος πρώτων υλών –όπως γάλα, κακάο και σοκολάτα– δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τη διατήρηση των περιθωρίων, μετά τις πιέσεις του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει σε ετοιμότητα για νέες ανατιμήσεις εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Στην εγχώρια αγορά, η ανάπτυξη συνεχίζεται με ηπιότερους ρυθμούς, ενώ η ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας εξακολουθεί να ασκεί πίεση. Στον κλάδο του παγωτού, η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύεται από συμπίεση περιθωρίων, λόγω μετατόπισης της ζήτησης προς πιο οικονομικές επιλογές.

Προοπτικές

Στο φόντο αυτό η Κρι Κρι εισέρχεται σε μια φάση όπου η ζήτηση –και ιδιαίτερα η διεθνής– ξεπερνά τις υφιστάμενες δυνατότητες παραγωγής. Το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, αλλά η έγκαιρη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης ώστε να μη χαθεί το momentum των εξαγωγών.

Συμπερασματικά, με τις επενδύσεις σε εξέλιξη και τις διεθνείς αγορές να αναπτύσσονται ταχύτατα, η εταιρεία καλείται να μετατρέψει την ισχυρή εξαγωγική ζήτηση σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

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