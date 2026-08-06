Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Η Meta Platforms ανακοίνωσε την Τετάρτη έναν νέο AI agent για προγραμματισμό, με την ονομασία Muse Code, τον οποίο προωθεί ως μια οικονομικότερη εναλλακτική σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

«Πιστεύουμε ότι για πολλές ροές εργασίας και πολλές περιπτώσεις χρήσης, αυτή μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή, ιδιαίτερα από πλευράς κόστους», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Alexandr Wang, επικεφαλής AI της Meta. Όπως ανέφερε, ορισμένοι εργαζόμενοι της Meta χρησιμοποιούν ήδη το εργαλείο εσωτερικά και αναμένει ότι η χρήση του μέσα στην εταιρεία θα αυξηθεί σημαντικά.

Οι επενδυτές πιέζουν τη Meta να αποδείξει ότι οι τεράστιες δαπάνες της για ανθρώπινο δυναμικό και υπολογιστική ισχύ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 10% την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, κατά την οποία ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg απέφυγε να δώσει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις για τη δημιουργία μιας υπηρεσίας cloud computing.

Οι agents προγραμματισμού επιτρέπουν στους χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης να αναπτύσσουν έργα και να ολοκληρώνουν εργασίες μηχανικής λογισμικού χωρίς να χρειάζεται να γράφουν οι ίδιοι κώδικα. Το Claude Code της Anthropic, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο, συνέβαλε στην ανάδειξη της εταιρείας σε έναν από τους ηγέτες της κούρσας της AI, ενώ η OpenAI παρουσίασε τη δική της λύση με την ονομασία Codex.

Ο Muse Code της Meta διατίθεται σε δύο επίπεδα τιμολόγησης: το πρώτο κοστίζει όσο και το γενικό μοντέλο Muse Spark, ενώ το δεύτερο έχει κόστος μικρότερο από το ένα δέκατο της βασικής τιμής. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στη φθηνότερη έκδοση, η οποία κοστίζει 20 σεντ ανά ένα εκατομμύριο output tokens, οι χρήστες πρέπει να συμφωνήσουν να παρέχουν ανατροφοδότηση (feedback), ώστε να βοηθήσουν στη βελτίωση του agent. Τα tokens αποτελούν τη βασική μονάδα επεξεργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα Claude Code και Codex διατίθενται μέσω συνδρομητικών προγραμμάτων που κοστίζουν περίπου 20 δολάρια τον μήνα, ενώ υπάρχουν ακριβότερα πακέτα για μεγαλύτερη χρήση. Όταν οι χρήστες υπερβούν το επιτρεπόμενο όριο χρήσης, χρεώνονται με βάση την πραγματική κατανάλωση (pay-as-you-go). Οι χρεώσεις ανά ένα εκατομμύριο output tokens κυμαίνονται από 12 δολάρια για το GPT-5.6 Terra έως 30 δολάρια για το Sol, ενώ το Claude Sonnet 5 κοστίζει 10 δολάρια και το Claude Opus 5 25 δολάρια.

Ο νέος agent της Meta έχει τιμολόγηση περίπου αντίστοιχη με αυτή κινεζικών μοντέλων, όπως το DeepSeek, τα οποία κοστίζουν ακόμη και 18 σεντ ανά ένα εκατομμύριο output tokens. Παράλληλα, η OpenAI έχει μειώσει σημαντικά τις τιμές παλαιότερων μοντέλων της, όπως το GPT-5.6 Luna, του οποίου η τιμή έπεσε από 6 δολάρια σε 1,20 δολάρια ανά ένα εκατομμύριο tokens.