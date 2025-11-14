ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
DBRS: Αναβαθμίζει την Intralot σε B (high) μετά τη μεγάλη εξαγορά της Bally’s
Αναλύσεις
16:09 - 14 Νοε 2025

DBRS: Αναβαθμίζει την Intralot σε B (high) μετά τη μεγάλη εξαγορά της Bally’s

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Morningstar DBRS αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα (Issuer Rating) της Intralot S.A. σε B (high) από B και διατήρησε τη θετική προοπτική, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης της International Interactive επιχείρησης της Bally’s Corporation και την αναχρηματοδότηση χρέους τον Οκτώβριο 2025.

Η θετική προοπτική αντανακλά την πιθανότητα περαιτέρω βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας αν η εταιρεία αυξήσει τα περιθώρια κερδοφορίας, μειώσει σταδιακά το χρέος και διαχειριστεί αποτελεσματικά τις φορολογικές και γεωγραφικές προκλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα κύρια σημεία της αξιολόγησης

Μετασχηματισμός επιχειρηματικού μοντέλου: Η εξαγορά μετατόπισε το μείγμα εσόδων από B2B (30%) σε B2C igaming και αθλητικό στοίχημα (70%), αυξάνοντας την κλίμακα της επιχείρησης και τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων.

Χρηματοοικονομική διάρθρωση: Η εξαγορά ύψους €2,7 δισ. χρηματοδοτήθηκε με €1,1 δισ. μετοχικό κεφάλαιο και €1,6 δισ. νέο χρέος, μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε για αναχρηματοδότηση υπαρχόντων υποχρεώσεων. Η εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Bally’s αύξησε το ποσοστό της στο 58%.

Οικονομικές προοπτικές: Αναμένεται έσοδο €1,1 δισ. και EBITDA €427 εκατ. για το 2025, με σταδιακή ανάπτυξη και EBITDA margin περίπου 38% το 2026, επωφελούμενη από τις συνέργειες και την αύξηση της κλίμακας.

Διαχείριση κινδύνων: Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική συγκέντρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επίδραση ενδεχόμενης αύξησης φόρων στον τζόγο.

Ρευστότητα και χρέος: Ικανοποιητική ρευστότητα, πλήρως διαθέσιμη revolving facility €160 εκατ., ισορροπημένο προφίλ λήξης χρεών έως 2031.

ESG: Λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί παράγοντες, όπως η υπεύθυνη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών και η προστασία ευάλωτων ομάδων, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η πιστοληπτική ικανότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bally&#039;s Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α&#039; τρίμηνο
Ανακοινώσεις

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Bally’s Intralot: Στα €183,5 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA, αυξημένο κατά 40,4%
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Στα €183,5 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA, αυξημένο κατά 40,4%

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation για παροχή «Shared Services»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation για παροχή «Shared Services»

DBRS: Σταθερή στο BBB η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας – «Aγκάθια» το χρέος και το έλλειμμα
Οικονομία

DBRS: Σταθερή στο BBB η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας – «Aγκάθια» το χρέος και το έλλειμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/05/2026 - 17:15

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:10

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:07

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot

Ναυτιλία
27/05/2026 - 16:56

Celestyal: Ανανεώνει το χειμερινό της πρόγραμμα με διευρυμένη παρουσία στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:50

Ρωσικό τελεσίγραφο στην Αρμενία: Ξεχάστε το φθηνό αέριο αν ενταχθείτε στην ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 16:47

Panathēnea 2026: Η Alpha Bank δίνει δυναμικό «παρών» με επίκεντρο τον διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 16:44

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:35

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου - Οι ώρες και τα σημεία

Πολιτική
27/05/2026 - 16:30

Δημοσκόπηση Real Polls: Τσίπρας και Καρυστιανού «αφήνουν» το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:19

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:13

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:00

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 15:58

BofA: Σήμα κινδύνου για πιθανή κατάρρευση των ευρωπαϊκών μετοχών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:53

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 15:28

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Πολιτική
27/05/2026 - 15:19

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

Πολιτική
27/05/2026 - 15:03

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 15:03

Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ