Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ.

Κατά την Άτυπη Σύνοδο, οι Υπουργοί Άμυνας συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στη ναυσιπλοΐα, καθώς και για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Δένδιας επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διά ασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, δήλωσε:

«Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη Διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.

Εκτός από αυτό, θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Θα ήθελα, όμως, σαν καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς».

Στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα εργασίας, στο οποίο οι Υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συμβολή της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής)».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Ακολούθως ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απαντώντας στην προσφώνηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, η χαρά είναι πάντα δική μου.

Νιώθω στο σπίτι μου. Ευχαριστώ πάντα για τη φιλόφρονη διάθεσή σας απέναντί μου και το γεγονός ότι κάθε φορά που είμαι στη Μεγαλόνησο διαθέτετε χρόνο από το πολύ σφιχτό πρόγραμμά σας για να με δείτε.

Ειδικά όμως αυτή τη φορά, θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας συγχαρώ για την Κυπριακή Προεδρία, για το πώς μια μικρή χώρα κατάφερε επί 6 μήνες να ασκήσει με μεγάλη επιτυχία την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του ενιαίου χώρου των εκατοντάδων εκατομμυρίων κατοίκων.

Και επίσης να σας πω και μια πολύ καλή κουβέντα για τον φίλο μου τον Βασίλη Πάλμα, ο οποίος εκτέλεσε εξαιρετικά τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα της κοινής μας ασφάλειας, όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, κάτι που αφορά πάρα πολύ και την Ελλάδα και την Κύπρο, τη δημιουργία ενός ενιαίου αμυντικού χώρου, μιας αντίληψης άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας επιμέλειας επί αμυντικών προγραμμάτων και μιας εξέλιξης της αμυντικής δυνατότητας, ώστε να προασπίσουμε αυτόν τον μοναδικό χώρο Δημοκρατίας και προστασίας των κοινών δικαιωμάτων, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, ο κ. Δένδιας παρέστη στο δείπνο εργασίας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.