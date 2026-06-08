Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Σίγουρα θυμάστε την κατάρρευση του Κρίστιαν Ένρικσεν μέσα στον αγωνιστικό χώρο το 2021 στη διάρκεια του αγώνα Δανία - Φινλανδία για το Euro.

Ο παίκτης είχε υποστεί καρδιακή προσβολή αλλά κατάφερε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Για να τα καταφέρει έκανε εμφύτευση απινιδωτή που τον προστατεύει. Και το περασμένο Σαββατοκύριακο στο 67ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης Δανίας - Ουκρανίας, η επιστήμη έκανε τη δουλειά της.

Ο παίκτης κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δέκα λεπτά αργότερα συνήλθε και αποχώρησε περπατώντας.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έσπευσε να καθησυχάσει τους φιλάθλους ανά τον κόσμο. Και έστειλε το μήνυμα πως πρέπει να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς και τους επιστήμονες.

Ο Ένρικσεν δήλωσε «απίστευτα ευγνώμων στους γιατρούς που φρόντισαν εμένα και την καρδιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη στην τεχνογνωσία τους, ο απινιδωτής μου έκανε ακριβώς αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε: να με προστατεύσει όταν το είχα ανάγκη».