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Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών
Περιβάλλον
20:37 - 08 Ιουν 2026

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και Ειδική Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, προχώρησε σε εκτενή δήλωση, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των ωκεανών για το περιβάλλον, την οικονομία και το μέλλον των επόμενων γενεών.

Η τοποθέτησή της έγινε με φόντο τον εορτασμό της Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026, κατά την οποία υπογράμμισε ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες αποτελούν το σημαντικότερο φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη. Όπως σημείωσε, καλύπτουν περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης, παράγουν σχεδόν το μισό του οξυγόνου που αναπνέει η ανθρωπότητα, ρυθμίζουν το παγκόσμιο κλίμα και στηρίζουν κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας και της ανθρώπινης ευημερίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Ελλάδας ως κατεξοχήν θαλάσσιας χώρας, τονίζοντας ότι η θάλασσα δεν αποτελεί μόνο γεωγραφικό χαρακτηριστικό, αλλά θεμελιώδες στοιχείο της ιστορικής ταυτότητας, της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Για τον λόγο αυτό, όπως υπογράμμισε, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνιστά σταθερή εθνική προτεραιότητα.

Στη δήλωσή της αναφέρθηκε επίσης στον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και στην προστασία των θαλασσών. Μεταξύ των βασικών πρωτοβουλιών που ανέδειξε περιλαμβάνονται η επέκταση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, η προώθηση της βιώσιμης αλιείας, η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, καθώς και η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, καθώς και στην κύρωση της διεθνούς συμφωνίας BBNJ Agreement, η οποία αφορά τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν των εθνικών αρμοδιοτήτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Βουλής μέσα από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, οι οποίες έχουν θέσει στο επίκεντρο των εργασιών τους τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη θαλάσσια προστασία. Όπως σημείωσε, μέσω συνεργασιών με επιστημονικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, προωθούνται πολιτικές για τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση, την προστασία των παράκτιων περιοχών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, απηύθυνε κάλεσμα προς κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες για συντονισμένη δράση υπέρ της προστασίας των ωκεανών, επισημαίνοντας ότι η υγεία των θαλασσών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παγκόσμια ευημερία.

«Η προστασία του ωκεανού είναι προστασία της ζωής», τόνισε χαρακτηριστικά, δεσμευόμενη ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες για καθαρές, ασφαλείς και βιώσιμες θάλασσες.

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