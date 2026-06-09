ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας η ΕΤΑΝΑΠ (νερό Σαμαριά) - Tα «κλειδιά» των εξελίξεων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08:42 - 09 Ιουν 2026

Σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας η ΕΤΑΝΑΠ (νερό Σαμαριά) - Tα «κλειδιά» των εξελίξεων

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μια σημαντική μεταστροφή σε σχέση με όσα καταγράφονταν από τη διοίκηση το προηγούμενο διάστημα, η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία λαϊκής βάσης που διαχειρίζεται το νερό «Σαμαριά», φαίνεται να εισέρχεται σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

Σημείο τομής φαίνεται να είναι το ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 28,5%, με βάση όσα δήλωσε στην τελευταία Γενική Συνέλευση της εταιρείας το περασμένο Σαββατοκύριακο ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της Τράπεζας Μιχάλης Μαρακάκης, εμφανίζεται «αναγκασμένη και δεσμευμένη» να προχωρήσει στην πώληση του πακέτου μετοχών που κατέχει, επικαλούμενη τις εποπτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασής της σε καθεστώς λειτουργίας ωε Α.Ε. κι όχι ως συνεταιριστικής.

Όπως ανακοίνωσε, λοιπόν το Σάββατο 6/6 ο πρόεδρος της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, έχει ήδη κατατεθεί προσφορά από επενδυτή και βρίσκεται σε εξέλιξη ο απαραίτητος νομικός, φορολογικός και οικονομικός έλεγχος (due diligence), ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωσή του, η Τράπεζα δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην πώληση της συμμετοχής της. Πάντως, δεν κατονόμασε τον επενδυτή με πληροφορίες να παραπέμπουν σε δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί πρόσωπο που δεν φέρεται να έχει αμεση σχέση με τη χωρία του κλάδου εμφιαλώσεων, όπως δαμορφώνεται σήμερα στη χώρα.

Πάντως, ο κ. Μαρακάκης υπενθύμισε ότι πριν από περίπου έναν χρόνο είχε κατατεθεί πρόταση εξαγοράς των μετοχών της συμμετοχής της Τράπεζας σε εταιρεία του ομίλου, με τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή. Παρά το γεγονός ότι η προσφορά ξεπερνούσε την τότε καθαρή θέση της εταιρείας, η διοίκηση δεν την αποδέχθηκε, καθώς έκρινε ότι έπρεπε πρώτα να προσδιοριστεί η πραγματική αξία της επιχείρησης προς όφελος των περισσότερων από 28.000 συνεταίρων της.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ανατέθηκε στη Deloitte ανεξάρτητη αποτίμηση, η οποία προσδιόρισε την εύλογη αξία της εταιρείας σε επίπεδα άνω των 14 ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, η τότε προσφορά κρίθηκε χαμηλότερη της πραγματικής αξίας και απορρίφθηκε.

Η τεκμηρίωση της αλλαγής πλεύσης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας, τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει. Μετά την απόκτηση πανελλαδικής άδειας λειτουργίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υποχρεώνεται, βάσει των απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, να περιορίσει ή να εκποιήσει σειρά μη τραπεζικών συμμετοχών του ομίλου της. Έτσι, η πώληση της συμμετοχής στην ΕΤΑΝΑΠ δεν παρουσιάζεται ως επιχειρηματική επιλογή αλλά ως εποπτική υποχρέωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ύψος του τιμήματος, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή προσφορά είναι κατά περισσότερο από 50% υψηλότερη σε σχέση με εκείνη που είχε απορριφθεί πριν από έναν χρόνο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης του τελικού τιμήματος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Μένει, βέβαια, να φανεί ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος αλλά και το πώς θα τρέξει το χρηματοοικονομικό κομμάτι της όποιας κίνησης, δηλαδή, εάν θα γίνει εισροή φρέσκων επενδυτικών κεφαλαίων που θα τονώσουν και το οικονομικό προφίλ της Τράπεζας Χανίων σε μια κρίσιμη περίοδο μετάβασης.

Μήνυμα προς μικρομετόχους

Πάντως, όπως γνωστοποίησε ο κ. Μαρακάκης, στοχεύοντας στους μικρομετόχους, εξασφαλίστηκε από τους επενδυτές η δυνατότητα οι υπόλοιποι μέτοχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν να μπορούν να διαθέσουν τις μετοχές τους στην ίδια τιμή ανά μετοχή με εκείνη που θα λάβει η Τράπεζα για το δικό της πακέτο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΝΑΠ, Μανώλης Αποστολάκης, ο οποίος, αν και δεν κατονόμασε τον επενδυτή που διενεργεί due diligence, ήδη, στην εταιρεία που διοικεί, κάλεσε τους μικρομετόχους να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης «στη σωστή τιμή». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που η Τράπεζα και οι μικρομέτοχοι θα χάσουν την πλειοψηφία, η εταιρεία θα περάσει αναγκαστικά στον μεγάλο μέτοχο.

Ο τοπικός χαρακτήρας

Αναφερόμενος στις ανησυχίες που εκφράζονται για το ενδεχόμενο απώλειας του τοπικού χαρακτήρα της επιχείρησης, ο κ. Αποστολάκης υποστήριξε ότι, ακόμη και αν η διοίκηση μεταφερθεί εκτός Κρήτης, η παραγωγική δραστηριότητα θα παραμείνει στον τόπο. «Η πρώτη ύλη είναι εδώ, εδώ θα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις, εδώ θα γίνεται η παραγωγή και από εδώ θα φεύγουν τα προϊόντα», σημείωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Πάντως επιμέρους αναφορές για το πώς θα διαμορφωθεί εν συνεχεία η εφοδιαστική αλυσίδα και τα ανάλογα κόστη, όπου οι θαλάσσιες μεταφορές παίζουν ρόλο, δεν καταγράφηκαν

Παράλληλα, ο κ. Αποστολάκης παρουσίασε τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση του 2025, κάνοντας λόγο για σταθερά κερδοφόρα και οικονομικά αυτάρκη πορεία, με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και περιορισμένη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια. Όπως ανέφερε, οι δείκτες αποδοτικότητας επιβεβαιώνουν την ικανότητα παραγωγής κερδών, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Θετική ήταν και η εικόνα που παρουσίασε ο ορκωτός λογιστής Άγγελος Διονυσόπουλος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι για τη χρήση 2025 εκδόθηκε καθαρή γνώμη χωρίς επιφυλάξεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Όπως εξήγησε, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Η Attica

Πάντως ένα σημείο κλειδί των εξελίξεων έχει να κάνει με την Attica. Υπενθυμίζεται ότι είναι ο πλέον μεγάλος μέτοχος και κατέχει το 31,9% της ΕΤΑΝΑΠ μέσα από την εξαγορά της ΑΝΕΚ. Πηγές της Τράπεζας Χανίων παραπέμπουν σε σχετική ενημέρωση για τις εξελίξεις,. ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Attica, η εταιρεία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη γνώση ούτε της προσφοράς που φέρεται να έχει κατατεθεί ούτε της διαδικασίας μέσω της οποίας αυτή υποβλήθηκε. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, επίσης, ότι, με βάση τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, δεν έχει ληφθεί απόφαση από τα αρμόδια εταιρικά όργανα για πώληση μετοχών της εταιρείας, στην ΕΤΑΝΑΠ. Να σημειωθεί ότι η απουσία υψηλής εκρποσώπησης στην Γ.Σ. της ΕΤΑΝΑΠ καταγράφηκε από έμπειρους παρατηρητές.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού
Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Tagesschau: Λειψυδρία χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα – Σε συναγερμό η Αθήνα για τα αποθέματα νερού
ΥΔΡΕΥΣΗ

Tagesschau: Λειψυδρία χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα – Σε συναγερμό η Αθήνα για τα αποθέματα νερού

Σίφνος: Σχέδιο χωρίς δρόμους, νησί χωρίς νερό
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Σίφνος: Σχέδιο χωρίς δρόμους, νησί χωρίς νερό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:27

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 10:05

Εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου: Αύξηση κερδών κατά +18% για τις εισηγμένες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Αναλύσεις
09/06/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2360 μονάδες αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Ναυτιλία
09/06/2026 - 09:49

EΒΕΠ - «Πειραιάς-Ανοιχτές Θάλασσες»: Βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 09:43

Παπασταύρου: Η προεδρία στο East Med Gas Forum επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο 

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 09:33

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.: Πρόταση για μέρισμα, πρόγραμμα επανεπένδυσης και επιστροφή κεφαλαίου

Οικονομία
09/06/2026 - 09:25

Πρόοδος χωρίς σύγκλιση: Γιατί οι πολίτες είναι κυριευμένοι από την αίσθηση της ανισότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:21

Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή για τη... μυστηριώδη οσμή στην Αττική

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:12

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια

Πολιτική
09/06/2026 - 09:03

Πιερρακάκης: «Ενεργειακή» ρήτρα διαφυγής με στόχο επενδύσεις και ανθεκτικότητα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/06/2026 - 08:42

Σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας η ΕΤΑΝΑΠ (νερό Σαμαριά) - Tα «κλειδιά» των εξελίξεων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:38

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 5 ετών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:21

Ο Λίβανος στο χείλος ενός νέου εμφυλίου πολέμου

Φορολογία
09/06/2026 - 08:12

Φοροδιαφυγή: «Βαρύς πέλεκυς» για παραβάσεις σε παραστατικά

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ