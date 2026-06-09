Σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας η ΕΤΑΝΑΠ (νερό Σαμαριά) - Tα «κλειδιά» των εξελίξεων

Σημείο τομής φαίνεται να είναι το ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 28,5%, με βάση όσα δήλωσε στην τελευταία Γενική Συνέλευση της εταιρείας το περασμένο Σαββατοκύριακο ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της Τράπεζας Μιχάλης Μαρακάκης, εμφανίζεται «αναγκασμένη και δεσμευμένη» να προχωρήσει στην πώληση του πακέτου μετοχών που κατέχει, επικαλούμενη τις εποπτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασής της σε καθεστώς λειτουργίας ωε Α.Ε. κι όχι ως συνεταιριστικής.

Όπως ανακοίνωσε, λοιπόν το Σάββατο 6/6 ο πρόεδρος της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, έχει ήδη κατατεθεί προσφορά από επενδυτή και βρίσκεται σε εξέλιξη ο απαραίτητος νομικός, φορολογικός και οικονομικός έλεγχος (due diligence), ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωσή του, η Τράπεζα δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην πώληση της συμμετοχής της. Πάντως, δεν κατονόμασε τον επενδυτή με πληροφορίες να παραπέμπουν σε δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί πρόσωπο που δεν φέρεται να έχει αμεση σχέση με τη χωρία του κλάδου εμφιαλώσεων, όπως δαμορφώνεται σήμερα στη χώρα.

Πάντως, ο κ. Μαρακάκης υπενθύμισε ότι πριν από περίπου έναν χρόνο είχε κατατεθεί πρόταση εξαγοράς των μετοχών της συμμετοχής της Τράπεζας σε εταιρεία του ομίλου, με τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή. Παρά το γεγονός ότι η προσφορά ξεπερνούσε την τότε καθαρή θέση της εταιρείας, η διοίκηση δεν την αποδέχθηκε, καθώς έκρινε ότι έπρεπε πρώτα να προσδιοριστεί η πραγματική αξία της επιχείρησης προς όφελος των περισσότερων από 28.000 συνεταίρων της.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ανατέθηκε στη Deloitte ανεξάρτητη αποτίμηση, η οποία προσδιόρισε την εύλογη αξία της εταιρείας σε επίπεδα άνω των 14 ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, η τότε προσφορά κρίθηκε χαμηλότερη της πραγματικής αξίας και απορρίφθηκε.

Η τεκμηρίωση της αλλαγής πλεύσης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας, τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει. Μετά την απόκτηση πανελλαδικής άδειας λειτουργίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υποχρεώνεται, βάσει των απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, να περιορίσει ή να εκποιήσει σειρά μη τραπεζικών συμμετοχών του ομίλου της. Έτσι, η πώληση της συμμετοχής στην ΕΤΑΝΑΠ δεν παρουσιάζεται ως επιχειρηματική επιλογή αλλά ως εποπτική υποχρέωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ύψος του τιμήματος, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή προσφορά είναι κατά περισσότερο από 50% υψηλότερη σε σχέση με εκείνη που είχε απορριφθεί πριν από έναν χρόνο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης του τελικού τιμήματος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Μένει, βέβαια, να φανεί ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος αλλά και το πώς θα τρέξει το χρηματοοικονομικό κομμάτι της όποιας κίνησης, δηλαδή, εάν θα γίνει εισροή φρέσκων επενδυτικών κεφαλαίων που θα τονώσουν και το οικονομικό προφίλ της Τράπεζας Χανίων σε μια κρίσιμη περίοδο μετάβασης.

Μήνυμα προς μικρομετόχους

Πάντως, όπως γνωστοποίησε ο κ. Μαρακάκης, στοχεύοντας στους μικρομετόχους, εξασφαλίστηκε από τους επενδυτές η δυνατότητα οι υπόλοιποι μέτοχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν να μπορούν να διαθέσουν τις μετοχές τους στην ίδια τιμή ανά μετοχή με εκείνη που θα λάβει η Τράπεζα για το δικό της πακέτο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΝΑΠ, Μανώλης Αποστολάκης, ο οποίος, αν και δεν κατονόμασε τον επενδυτή που διενεργεί due diligence, ήδη, στην εταιρεία που διοικεί, κάλεσε τους μικρομετόχους να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης «στη σωστή τιμή». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που η Τράπεζα και οι μικρομέτοχοι θα χάσουν την πλειοψηφία, η εταιρεία θα περάσει αναγκαστικά στον μεγάλο μέτοχο.

Ο τοπικός χαρακτήρας

Αναφερόμενος στις ανησυχίες που εκφράζονται για το ενδεχόμενο απώλειας του τοπικού χαρακτήρα της επιχείρησης, ο κ. Αποστολάκης υποστήριξε ότι, ακόμη και αν η διοίκηση μεταφερθεί εκτός Κρήτης, η παραγωγική δραστηριότητα θα παραμείνει στον τόπο. «Η πρώτη ύλη είναι εδώ, εδώ θα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις, εδώ θα γίνεται η παραγωγή και από εδώ θα φεύγουν τα προϊόντα», σημείωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Πάντως επιμέρους αναφορές για το πώς θα διαμορφωθεί εν συνεχεία η εφοδιαστική αλυσίδα και τα ανάλογα κόστη, όπου οι θαλάσσιες μεταφορές παίζουν ρόλο, δεν καταγράφηκαν

Παράλληλα, ο κ. Αποστολάκης παρουσίασε τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση του 2025, κάνοντας λόγο για σταθερά κερδοφόρα και οικονομικά αυτάρκη πορεία, με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και περιορισμένη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια. Όπως ανέφερε, οι δείκτες αποδοτικότητας επιβεβαιώνουν την ικανότητα παραγωγής κερδών, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Θετική ήταν και η εικόνα που παρουσίασε ο ορκωτός λογιστής Άγγελος Διονυσόπουλος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι για τη χρήση 2025 εκδόθηκε καθαρή γνώμη χωρίς επιφυλάξεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Όπως εξήγησε, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Η Attica