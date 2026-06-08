Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Νέα διάσταση λαμβάνει η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα πολυτελή τουριστικά έργα που συνδέονται με τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, κατηγόρησε ευθέως το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται στα Τίρανα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, o Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Τεχεράνη συμβάλλει στην προώθηση θεωριών και αφηγήσεων που αμφισβητούν τη φύση των επενδύσεων. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, η ιρανική πλευρά ενισχύει ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους τα έργα δεν αποτελούν απλώς τουριστικές επενδύσεις, αλλά μέρος μιας υποτιθέμενης συμφωνίας μεταξύ του ίδιου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Τζάρεντ Κούσνερ για τη μεταφορά Παλαιστινίων από τη Γάζα στην Αλβανία.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο ότι «ίσως στη συνέχεια πουν πως και τα φλαμίνγκο είναι Ιρανοί πράκτορες ασφαλείας», χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του Ράμα ως μέρος μιας συνήθους τακτικής κυβερνήσεων που επιδιώκουν να προσεγγίσουν το Ισραήλ μέσω κατηγοριών κατά της Τεχεράνης.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας και κατοίκους περιοχής της νότιας Αλβανίας, όπου κατασκευάζεται ένα από τα πολυτελή θέρετρα που προωθούν ο Κούσνερ και οι συνεργάτες του. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι εκτάσεις τους απαλλοτριώθηκαν με άδικες διαδικασίες, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα δικαιώματα και οι αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, ο Κούσνερ προωθεί και δεύτερη μεγάλη τουριστική επένδυση στο νησί Σάζαν. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και οικολόγους, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι παρεμβάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον προστατευόμενο υγρότοπο Βγιόσα-Νάρτα και σημαντικούς βιότοπους άγριας ζωής. Στην περιοχή φιλοξενούνται πληθυσμοί φλαμίνγκο και φώκιας, ενώ αποτελεί και χώρο ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Η αντίθεση στα έργα έχει λάβει μαζικές διαστάσεις, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα, απαιτώντας τόσο τη διακοπή των εργασιών όσο και την παραίτηση του Έντι Ράμα.

Παρά τις πιέσεις, ο Αλβανός πρωθυπουργός παραμένει ανυποχώρητος, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις, συνολικού ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την αλβανική οικονομία και να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, στρέφοντάς το περισσότερο προς τον τομέα του πολυτελούς και υψηλού εισοδήματος τουρισμού.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση εντάσσεται στο ήδη τεταμένο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ Αλβανίας και Ιράν. Τον Μάρτιο του 2026, το αλβανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε επίσημα το Ιράν κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση.

Τα τελευταία χρόνια, οι αλβανικές αρχές έχουν επίσης αποδώσει στην Τεχεράνη σειρά κυβερνοεπιθέσεων που στόχευαν δημόσιους οργανισμούς και κρατικές υποδομές της χώρας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Τιράνων, πιθανό κίνητρο για τις επιθέσεις αυτές αποτελεί η παρουσία στην Αλβανία της οργάνωσης Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ (MEK), της σημαντικότερης ιρανικής αντιπολιτευτικής ομάδας που δραστηριοποιείται εκτός Ιράν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι διαδηλώσεις κατά των τουριστικών επενδύσεων του Κούσνερ εξελίσσονται πλέον όχι μόνο σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα, αλλά και σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στα Τίρανα και την Τεχεράνη.