Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πραγματοποίησε η Αίγυπτος, υπογράφοντας συμφωνίες για την ανάπτυξη του αιολικού σταθμού Jabal El-Zeit στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 420 εκατομμυρίων δολαρίων, θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 580 μεγαβάτ και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργικό Συμβούλιο της Αιγύπτου, τη Δευτέρα υπεγράφησαν οι απαραίτητες συμφωνίες επένδυσης, λειτουργίας και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ανοίγουν τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου.

Στη συμφωνία συμμετέχουν η Αρχή Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Αιγύπτου, η Αιγυπτιακή Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Alcazar Energy, η οποία αναλαμβάνει την ανάπτυξη του έργου.

Ο αιολικός σταθμός Jabal El-Zeit Wind Farm θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Ερυθρά Θάλασσα και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες επενδύσεις της χώρας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Με ισχύ 580 MW, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικές πηγές, υποστηρίζοντας παράλληλα τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Αιγύπτου για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας το υψηλό αιολικό δυναμικό που διαθέτουν οι παράκτιες περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας. Μέσω της συνεργασίας με την Alcazar Energy, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη μεγάλων ενεργειακών υποδομών που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.