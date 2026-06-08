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Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS
Ειδήσεις
20:14 - 08 Ιουν 2026

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Reporter.gr Newsroom
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Σε κοινή διαπίστωση ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος μαχητικών αεροσκαφών νέας γενιάς δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, κατέληξαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με δύο Γερμανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Το πρόγραμμα, γνωστό ως Future Combat Air System (FCAS), στο οποίο συμμετέχει και η Ισπανία, έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές δυσκολίες συνεργασίας ανάμεσα στις βασικές βιομηχανικές εταιρείες: τη γαλλική Dassault Aviation και την ευρωπαϊκή Airbus.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, παρά το αδιέξοδο στην κύρια πλατφόρμα του μαχητικού αεροσκάφους, οι χώρες που συμμετέχουν στο FCAS θα συνεχίσουν την ανάπτυξη επιμέρους κρίσιμων τεχνολογιών, όπως ένα δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων και ένα σύστημα συνεργαζόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία θεωρούνται βασικά στοιχεία του μελλοντικού επιχειρησιακού μοντέλου.

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τις εξελίξεις.

Το FCAS, που σχεδιάστηκε ως το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορικής μάχης, είχε αρχικό στόχο να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία περίπου το 2040. Η φιλοδοξία του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μάχης που θα συνδυάζει επανδρωμένα μαχητικά επόμενης γενιάς με σμήνη drones και προηγμένες ψηφιακές υποδομές.

Στο μακροπρόθεσμο σχέδιο, το FCAS προοριζόταν να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά μαχητικά, όπως τα γερμανικά Eurofighter Typhoon και τα γαλλικά Dassault Rafale, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ευρωπαϊκή αεροπορική ισχύ.

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