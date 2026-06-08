BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Όταν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράκ εξασφάλισε, στα τέλη Μαρτίου, την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Αμπντουλά Αντνάν έσπευσε να αγοράσει εισιτήρια για τους αγώνες της χώρας του απέναντι στη Νορβηγία και τη Γαλλία, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις αμερικανικές πόλεις της Βοστώνης και της Φιλαδέλφειας, αναφέρει σε άρθρο του το BBC.

«Το να βρεθώ σε έναν αγώνα, σε ένα γεμάτο στάδιο, να πανηγυρίζω και να βλέπω την ομάδα μου, αξίζει τα πάντα για μένα», λέει. «Είναι ένα συναίσθημα που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο». Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη συμμετοχή του Ιράκ σε Μουντιάλ, μετά το 1986.

Ωστόσο, η απόκτηση βίζας αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη.

Και ο Αντνάν δεν είναι ο μόνος. Σύμφωνα με ανάλυση ταξιδιωτικών δεδομένων από το BBC World Service, φίλαθλοι από περισσότερες από το ένα τέταρτο των χωρών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, αυστηρότερους περιορισμούς ή υψηλά ποσοστά απόρριψης αιτήσεων βίζας.

Παρότι το Ιράκ δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντνάν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα διαφορετικό εμπόδιο.

Μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις τακτικές προξενικές υπηρεσίες στο Ιράκ για λόγους ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον σημείο στη χώρα όπου οι Ιρακινοί πολίτες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης βίζας, η οποία απαιτεί υποχρεωτικά προσωπική συνέντευξη.

Ο Αντνάν ταξίδεψε στην Ιορδανία για να δοκιμάσει να εκδώσει βίζα στην αμερικανική πρεσβεία εκεί. Όταν όμως παρουσιάστηκε στο προγραμματισμένο ραντεβού του, ενημερώθηκε ότι, επειδή δεν είναι Ιορδανός πολίτης, η συγκεκριμένη πρεσβεία δεν μπορούσε να του χορηγήσει βίζα.

Το κόστος των εισιτηρίων και του ταξιδιού στην Ιορδανία έφτασε τα 1.800 δολάρια. Εξέτασε το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση στην Τουρκία, αλλά η διαδικασία θα απαιτούσε έως και δύο εβδομάδες παραμονής εκεί. Τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Διαμαρτυρίες από πολλές χώρες

Φίλαθλοι από διάφορες χώρες δήλωσαν στο BBC ότι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη απογοήτευση.

Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ σε συγκεκριμένες χώρες, μεταξύ των οποίων τέσσερις που συμμετέχουν στο Μουντιάλ: Αϊτή, Ιράν, Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού. Οι πολίτες αυτών των χωρών δεν μπορούν να λάβουν τον τύπο τουριστικής βίζας που προτείνουν οι αμερικανικές αρχές για τους φιλάθλους.

Οι αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές και η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι απαιτείται αυστηρός έλεγχος λόγω των μεγάλων μεταναστευτικών πιέσεων στα σύνορα της χώρας.

Ο Ζουλιέν Κουαντιό Αντονίς από την Εθνική Επιτροπή Υποστήριξης των «Ελεφάντων» της Ακτής Ελεφαντοστού χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «μια μορφή διαχωρισμού που δεν τολμά να πει το όνομά της».

«Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν αντιμετώπισε τέτοιους περιορισμούς. Γιατί η Αφρική;» διερωτάται.

Η οργάνωσή του συνήθως στέλνει οργανωμένες αποστολές φιλάθλων στα Μουντιάλ, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να μην επιχειρήσει καν να ταξιδέψει στις ΗΠΑ λόγω των κανονισμών.

Διαφορετικοί κανόνες για διαφορετικές χώρες

Σαράντα δύο, κυρίως πλουσιότερες χώρες, συμμετέχουν στο αμερικανικό πρόγραμμα απαλλαγής από τη βίζα (Visa Waiver Program), μέσω του οποίου οι ταξιδιώτες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συστήματος ESTA με κόστος περίπου 40 δολάρια.

Καμία αφρικανική χώρα δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα.

Αντίθετα, οι φίλαθλοι που χρειάζονται βίζα πρέπει να πληρώσουν 185 δολάρια και να περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Επιπλέον, πρέπει να αποδείξουν ότι σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ μετά το ταξίδι τους και ότι μπορούν να καλύψουν οικονομικά τα έξοδα της παραμονής τους.

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν θα απαιτούν πλέον εγγυητικές καταθέσεις έως και 15.000 δολαρίων για πολίτες χωρών όπως η Αλγερία, το Πράσινο Ακρωτήριο, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Σενεγάλη και η Τυνησία, εφόσον διαθέτουν έγκυρα εισιτήρια για το Μουντιάλ.

Υψηλά ποσοστά απορρίψεων

Ο Αλιού Νγκομ από τη Σενεγάλη έχει παρακολουθήσει τα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα σε Κατάρ και Ρωσία. Θεωρεί ότι η συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία της διοργάνωσης.

Ωστόσο, μετά την ακύρωση προπονητικού καμπ της εθνικής γυναικείας ομάδας μπάσκετ της Σενεγάλης στις ΗΠΑ πέρυσι, λόγω απορρίψεων βίζας σε αθλήτριες, πίστεψε ότι δεν είχε νόημα να υποβάλει αίτηση ούτε ο ίδιος.

Ανάλυση του BBC σε στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έδειξε ότι για 11 από τις 48 χώρες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ, το ποσοστό απόρριψης βίζας ξεπερνά το 40%.

Οι χώρες αυτές είναι:

Εκουαδόρ

Αίγυπτος

Αϊτή

Αλγερία

Ουζμπεκιστάν

Πράσινο Ακρωτήριο

Ιορδανία

Ιράν

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Γκάνα

Σενεγάλη

Το μέσο ποσοστό απόρριψης για επιχειρηματικές και τουριστικές βίζες (Β1 και Β2) από όλες τις χώρες ανέρχεται στο 34%.

«Το αόρατο εμπόδιο του Μουντιάλ»

Η δικηγόρος μεταναστευτικού δικαίου Σελίν Αταλάχ εξηγεί ότι το σύστημα «Fifa Pass» βοηθά τους κατόχους εισιτηρίων να εξασφαλίσουν ταχύτερα ραντεβού για συνέντευξη βίζας.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι δεν αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης.

«Το σύστημα βίζας είναι ο αόρατος φύλακας της διοργάνωσης. Η FIFA μπορεί να πουλήσει ένα εισιτήριο, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση αποφασίζει ποιος θα πάρει βίζα και η συνοριακή υπηρεσία ποιος θα εισέλθει τελικά στη χώρα», τονίζει.

Ακόμη και όσοι διαθέτουν βίζα δεν έχουν εγγυημένη είσοδο στις ΗΠΑ, καθώς οι συνοριακές αρχές μπορούν να αρνηθούν την είσοδο κατά την άφιξη.

Απογοήτευση και στην Ιορδανία

Ο Αμπού Κας, επικεφαλής της ένωσης φιλάθλων της Ιορδανίας, αναφέρει ότι το 57% των αιτήσεων βίζας από Ιορδανούς απορρίφθηκαν κατά το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όπως λέει, προσκόμισε περισσότερα από 42 έγγραφα στην αίτησή του στην αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν, ωστόσο η αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς αιτιολόγηση.

«Αυτό το Μουντιάλ δεν είναι δικό μας. Δεν είναι για τους Άραβες, είναι για αυτούς. Αν απορρίφθηκε ο επικεφαλής της ένωσης φιλάθλων, τότε ποιος θα γίνει δεκτός;» αναρωτιέται.

Η απάντηση των αμερικανικών αρχών

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο για «το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι περισσότεροι φίλαθλοι δεν χρειάζονται το σύστημα Fifa Pass, καθώς είναι πολίτες του Καναδά ή κάποιας από τις 42 χώρες που ταξιδεύουν χωρίς βίζα ή διαθέτουν ήδη βίζα.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι κάθε αίτηση εξετάζεται ξεχωριστά και με αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ταξιδιώτες δεν αποτελούν κίνδυνο για τη χώρα.

Οι συνδιοργανωτές Καναδάς και Μεξικό

Το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ωστόσο 78 από τους 104 αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού, θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Καναδάς και το Μεξικό εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα μετανάστευσης. Κανένα από τα δύο κράτη δεν έχει επιβάλει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες χώρες, αν και ο Καναδάς έχει πρόσφατα επιβάλει περιορισμούς εισόδου σε χώρες που επηρεάζονται από επιδημία Έμπολα στην Αφρική.

Παράλληλα, ο Καναδάς απαιτεί βιομετρικά στοιχεία για τη χορήγηση βίζας, ενώ σε χώρες όπως το Ιράν και το Πράσινο Ακρωτήριο δεν διαθέτει εγκαταστάσεις για τη συλλογή τους.

Το Μεξικό, από την άλλη πλευρά, απαιτεί προσωπική παρουσία σε πρεσβεία ή προξενείο για την έκδοση βίζας, αλλά δεν διαθέτει διπλωματικές αποστολές σε οκτώ χώρες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ, μεταξύ των οποίων το Ιράκ, η Σενεγάλη, η Τυνησία και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Για πολλούς φιλάθλους, το όνειρο της παρουσίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει ζωντανό, αλλά η πρόσβαση στη διοργάνωση φαίνεται να εξαρτάται όχι μόνο από την αγωνιστική επιτυχία των εθνικών τους ομάδων, αλλά και από τα εμπόδια που θέτουν οι μεταναστευτικές πολιτικές και τα συστήματα θεωρήσεων εισόδου.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή Αρτάν

Τα απίθανα σκηνικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου συνεχίζονται… Ο Ομάρ Αρτάν, κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής για το 2025, στον οποίο είχε χορηγηθεί βίζα καθότι είχε επιλεχθεί στους 52 εκλεκτούς της FIFA για να διευθύνουν αγώνες του Μουντιάλ 2026 και θα γινόταν ο πρώτος Σομαλός που σφύριξε σε ΠΚ, δεν μπόρεσε να εισέλθει στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την είδηση αποκάλυψε εκπρόσωπς του Υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλυφθεί ο λόγος για τον οποίο δεν του επιτράπηκε να εξέλθει από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι όπου είχε προσγειωθεί.