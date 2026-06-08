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ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
23:00 - 08 Ιουν 2026

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

Reporter.gr Newsroom
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Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».

Η πρόσκληση αφορά τη Δράση 2.1.3 και απευθύνεται στους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, δηλαδή των ΠΟΑΥ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στόχος είναι να στηριχθεί στην πράξη η εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ανάγκες και η αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου όσο και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η αποφυγή συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες στον ίδιο χώρο.

«Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν δυναμικό παραγωγικό κλάδο, με σημαντική συμβολή στην εξωστρέφεια, στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Με τη νέα πρόσκληση των 4 εκατ. ευρώ στηρίζουμε τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, την οργανωμένη λειτουργία των ΠΟΑΥ και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη του τομέα» επισήμανε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε πως «στόχος μας είναι μια υδατοκαλλιέργεια ανταγωνιστική, βιώσιμη και καλύτερα ενταγμένη στον θαλάσσιο χώρο, με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες».

Από τη δράση μπορούν να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, προγράμματα παρακολούθησης του υδάτινου περιβάλλοντος στις ΠΟΑΥ, μελέτες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, λειτουργικές δαπάνες των φορέων διαχείρισης, καθώς και δράσεις προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος.

Προβλέπονται επίσης δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού, στοιχείο που έχει σημασία για έναν τομέα ο οποίος συχνά συνδέεται με ζητήματα χρήσεων γης και θαλάσσιου χώρου.

Η δημόσια ενίσχυση καλύπτει το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 29 Δεκεμβρίου 2028, ενώ οι πράξεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029. Η δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, που αφορά την προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, με παράλληλη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

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