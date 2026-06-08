Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας των σύγχρονων σιδηροδρομικών συστημάτων ασφάλειας ανέλαβε η Ελλάδα, καταθέτοντας πρόταση στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόταση, που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, συγκέντρωσε τη στήριξη επτά ακόμη κρατών-μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, συνυπογράφεται από την Αυστρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του ζητήματος για το σύνολο του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ελληνική πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των χρονοβόρων διαδικασιών που συχνά καθυστερούν τη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας. Όπως επισημαίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος που απαιτείται για τις δοκιμές, την αξιολόγηση συμβατότητας, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των συστημάτων είναι ίσος ή και μεγαλύτερος από τον χρόνο που χρειάζεται για την ίδια την εγκατάστασή τους.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας και της ομαλής λειτουργίας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο κείμενο που κατατέθηκε στο Συμβούλιο, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης, δοκιμών, αδειοδότησης και ολοκλήρωσης σιδηροδρομικών έργων εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, κατακερματισμό και περιορισμένη προβλεψιμότητα. Οι παράγοντες αυτοί επιβραδύνουν την υλοποίηση των έργων που σχετίζονται με το ERTMS, επηρεάζοντας παράλληλα την πρόοδο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T) και τους ευρωπαϊκούς στόχους για ασφαλείς, ανταγωνιστικές και βιώσιμες μεταφορές.

Η ελληνική πρόταση στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης συστημάτων που έχουν ήδη εγκριθεί και λειτουργούν σε άλλα κράτη-μέλη. Ο δεύτερος προβλέπει τη διαμόρφωση πιο σταθερών και προβλέψιμων τεχνικών προτύπων. Ο τρίτος εστιάζει στη μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διαχείριση αλλαγών στις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ ο τέταρτος αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) ως φορέα υποστήριξης και συντονισμού.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι η προτεινόμενη απλούστευση των διαδικασιών δεν συνεπάγεται καμία έκπτωση στα πρότυπα ασφαλείας ούτε περιορισμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών εποπτικών αρχών. Αντίθετα, στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, εναρμονισμένου και προβλέψιμου ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει στα έργα να περνούν ταχύτερα από το στάδιο της ολοκλήρωσης στο στάδιο της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι η Ελλάδα φέρνει στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών μια ρεαλιστική και πρακτική πρόταση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών συστημάτων σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, οι υφιστάμενες διαδικασίες δοκιμών, πιστοποίησης και αδειοδότησης εξακολουθούν να καθυστερούν τη λειτουργία κρίσιμων τεχνολογιών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής τους. Για τον λόγο αυτό, η Ελλάδα και τα επτά συνυπογράφοντα κράτη-μέλη ζητούν απλούστερες, ενιαίες και περισσότερο προβλέψιμες διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς καμία υποχώρηση στα ζητήματα ασφάλειας.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε επίσης ότι όταν ένα σύστημα έχει ήδη αξιολογηθεί και λειτουργεί με ασφάλεια σε ένα κράτος-μέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιεί περισσότερο την αμοιβαία εμπιστοσύνη και λιγότερο τις επαναλαμβανόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως σημείωσε, τελικός στόχος είναι οι τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων να τίθενται σε λειτουργία ταχύτερα, προς όφελος των πολιτών, των μεταφορών και της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας.