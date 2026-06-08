Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Την εικόνα μιας Ελλάδας με πλήρως ανεπτυγμένες και λειτουργικές κρίσιμες υποδομές έως το 2030 περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030» με θέμα «Οικονομία & Ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής παραγωγή. Η νέα Ατζέντα».

Ο υπουργός σημείωσε ότι πολλά μεγάλα έργα βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο υλοποίησης, υπογραμμίζοντας πως το επόμενο στρατηγικό βήμα για τη χώρα είναι η ενίσχυση της διαχείρισης φυσικών πόρων και η βελτίωση της συνδεσιμότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό.

Νέοι αυτοκινητόδρομοι και περιφερειακές συνδέσεις

Ο κ. Δήμας ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 45 χιλιομέτρων, το οποίο συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα ενισχύσει τη διασύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, βελτιώνοντας σημαντικά τις οδικές μεταφορές στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα 10 χιλιομέτρων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Μετρό Θεσσαλονίκης και αστικές μεταφορές

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σημειώνοντας ότι οι πέντε νέοι σταθμοί αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και πιστοποιήσεων.

Όπως τόνισε, η λειτουργία του Μετρό έχει ήδη μειώσει την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 15%, ενώ η επέκταση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη βελτίωση των μετακινήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία.

Παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Για το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι προχωρά η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των μετακινήσεων.

Παράλληλα, παρουσίασε δύο βασικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο:

Τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. ευρώ, ο οποίος αναμένεται να συμβασιοποιηθεί εντός Ιουνίου και να ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια.

Τη βελτίωση του Κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, με τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων λωρίδων σύνδεσης προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων.

Ανθεκτικότητα υποδομών και κλιματική κρίση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών.

Εστίασε στα έργα αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στόχος, όπως είπε, δεν είναι απλώς η αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε 1.007 σημεία, αλλά η αναβάθμισή του με νέες προδιαγραφές που θα το καθιστούν ανθεκτικό σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ρόλος παραχωρήσεων και επενδύσεις σε υποδομές

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το μοντέλο των παραχωρήσεων στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση υψηλών προτύπων συντήρησης και ασφάλειας.

Παράλληλα σημείωσε ότι η Πολιτεία παρεμβαίνει και σε δημοτικά και επαρχιακά δίκτυα, αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών της χώρας.

«Η Ελλάδα του 2030 θα διαθέτει ένα δίκτυο υποδομών πιο σύγχρονο, πιο διασυνδεδεμένο και πιο ανθεκτικό απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος», κατέληξε ο Υπουργός.