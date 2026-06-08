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Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις
19:00 - 08 Ιουν 2026

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Η Google της Alphabet προχώρησε πρόσφατα σε παραγγελία προς την Intel για την παραγωγή άνω των 3 εκατομμυρίων εξειδικευμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης έως το 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές.  

Η Google φέρεται να έχει αναθέσει στην Intel την κατασκευή μέρους των μονάδων επεξεργασίας Tensor Processing Units (TPUs), μετά από αρκετούς μήνες δοκιμών της τεχνολογίας της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Το The Information σημειώνει ότι η Intel αρχίζει να εξασφαλίζει παραγγελίες από μεγάλους πελάτες, όπως η Google, την ώρα που η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγική ικανότητα.

Η είδηση οδήγησε τη μετοχή της Intel σε άνοδο άνω του 10% στη συνεδρίαση της Δευτέρας (8/6) στη Wall Street.

Η μετοχή της εταιρείας είχε ήδη προσεγγίσει πρόσφατα ιστορικά υψηλά, έπειτα από πρόβλεψη πωλήσεων που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα ότι η Intel αρχίζει να επωφελείται ουσιαστικά από την έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι θετικές προοπτικές δείχνουν ότι ο διευθύνων σύμβουλος Λιπ-Μπου Ταν προχωρά σταδιακά στην αναστροφή της πορείας της εταιρείας, η οποία μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε έντονες δυσκολίες. Μετά την εξασφάλιση σημαντικών επενδύσεων που ενίσχυσαν τον ισολογισμό της, η Intel φαίνεται πλέον να υλοποιεί σχέδιο βελτίωσης των λειτουργικών της αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Nvidia εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας της Intel για την ανάπτυξη νέου επεξεργαστή, ο οποίος θα συνδυάζει τέσσερα GPU σε μία ενιαία μονάδα.

Η Google έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς κατασκευαστές μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης για εσωτερική χρήση, σε μια αγορά όπου κυριαρχεί η Nvidia. Τα TPUs της έχουν γίνει ιδιαίτερα περιζήτητα στη Σίλικον Βάλεϊ, με την εταιρεία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της μέσω νεότερων εκδόσεων των επεξεργαστών της.

Ωστόσο, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της Nvidia εξακολουθούν να θεωρούνται το σημείο αναφοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στην εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων. Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες εταιρείες επιχειρούν να διεκδικήσουν μερίδιο στις εφαρμογές inference, αναπτύσσοντας τσιπ που στοχεύουν σε ταχύτερες αποκρίσεις για chatbots και αυτόνομους πράκτορες AI.

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