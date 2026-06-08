Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου έχει πλέον τεθεί σε ύφεση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρότι η φωτιά εξαπλώθηκε σχετικά γρήγορα κατά την εκδήλωσή της, η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων επέτρεψε τον έγκαιρο περιορισμό της, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και πιθανές μεγαλύτερες ζημιές. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου προχώρησε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η φωτιά ξέσπασε στη δασική έκταση Σκάλωμα Λουτρακίου, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται μερικές διάσπαρτες οικίες, οι οποίες κινδυνεύουν από τις φλόγες, έχουν σπεύσεις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή σύμφωνα με την Πυροσβεστική επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 1 ομάδα ΜΕΤΠΕ, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης ανέφερε πως η κατάσταση είναι καλύτερη μετά τη συνδρομή των εναέριων μέσων, ενώ δεδομένου ότι δεν πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, εξέφρασε την ελπίδα τις επόμενες ώρες να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά.

Ο ίδιος ανέφερε, ακόμη, πως παρότι υπάρχουν διάσπαρτες οικίες κοντά στην εστία της φωτιάς, επί του παρόντος δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

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Σημειώνεται πως νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Περαχώρας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη του μετώπου μέσω ζωντανής εικόνας από drone, εξοπλισμένο με οπτικές και θερμικές κάμερες, παρέχοντας συνεχή επιχειρησιακή υποστήριξη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

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