DBRS: Σταθερή στο BBB η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας – «Aγκάθια» το χρέος και το έλλειμμα

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Στη βαθμίδα BBB διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η Morningstar DBRS, επιβεβαιώνοντας παράλληλα σταθερή προοπτική για το αξιόχρεο της χώρας. Ο οίκος εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία είναι προς το παρόν ισορροπημένοι, ενώ αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και τη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο χρέους, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και η χαμηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αποτελούν διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Ανάπτυξη πάνω από την ευρωζώνη

Η DBRS σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,3% το 2024, σημαντικά ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 0,9%. Παρόμοιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται και για το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ στηρίχθηκε κυρίως στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, η οποία ενισχύθηκε από τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και από τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ευρωπαϊκών πόρων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, με βασικούς μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις αυξημένες τουριστικές αφίξεις.

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του χρέους

Η ισχυρή ανάπτυξη και τα επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα έχουν συμβάλει στη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους.

Το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στο 149,7% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2025, από 158,6% έναν χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 141% έως το 2026.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 138,2% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2026, χάρη στην ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη. Ωστόσο, οι κίνδυνοι αναχρηματοδότησης περιορίζονται από τη μεγάλη μέση διάρκεια του χρέους (18,4 έτη) και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου, που ανέρχονται σε περίπου 39,6 δισ. ευρώ.

Ισχυρά δημοσιονομικά μεγέθη

Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική.

Μετά από πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ακόμη καλύτερη επίδοση το 2025, με πλεόνασμα 5,2% του ΑΕΠ σε κυλιόμενη βάση τεσσάρων τριμήνων έως το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στις μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση, που ενίσχυσαν τα δημόσια έσοδα και τη φορολογική συμμόρφωση.

Για το 2026 προβλέπεται μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,8% του ΑΕΠ, λόγω επεκτατικών μέτρων όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις συντάξεων και υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις.

Σημαντική βελτίωση στις τράπεζες

Ο οίκος επισημαίνει επίσης τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 3,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, από 40,6% το 2019, κυρίως χάρη στο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων «Ηρακλής».

Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έχει ενισχυθεί, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα «αγκάθια» της οικονομίας

Παρά τη θετική εικόνα, η DBRS υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις.

Μεταξύ αυτών:

το υψηλό δημόσιο χρέος

η χαμηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας σε σχέση με την ΕΕ

το μικρό μέγεθος της οικονομίας

το επίμονα υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε από 7,2% του ΑΕΠ το 2024 σε εκτιμώμενο 5,7% το 2025, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών ενέργειας. Ωστόσο παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Η αύξηση των επενδύσεων και της εγχώριας ζήτησης έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερες εισαγωγές αγαθών, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

Τα βασικά ρίσκα

Ο οίκος προειδοποιεί ότι η ελληνική οικονομία παραμένει εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κινδύνους, όπως:

πιθανή κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων

νέο σοκ στις τιμές της ενέργειας

Σε περίπτωση παρατεταμένων υψηλών τιμών ενέργειας, ενδέχεται να επανεμφανιστούν πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Πότε μπορεί να αλλάξει η αξιολόγηση

Η DBRS αναφέρει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης εάν:

ο λόγος δημόσιου χρέους συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα χρόνια

συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη

Αντίθετα, υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ανατροπής μεταρρυθμίσεων ή επιδείνωσης της εξωτερικής οικονομικής θέσης της χώρας.

Οι επόμενες αξιολογήσεις

Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τους μεγάλους οίκους:

Moody’s – 13 Μαρτίου

Scope – 20 Μαρτίου

S&P – 24 Απριλίου

Fitch – 8 Μαΐου

Νέος κύκλος αξιολογήσεων θα ακολουθήσει το φθινόπωρο, με τη DBRS στις 4 Σεπτεμβρίου, τις Moody’s και Scope στις 18 Σεπτεμβρίου, την S&P στις 23 Οκτωβρίου και τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.