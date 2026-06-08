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Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»
Πολιτική
19:10 - 08 Ιουν 2026

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται το νομοσχέδιο για την «αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας», με την κυβέρνηση να το παρουσιάζει ως θεσμική πρωτοβουλία που έρχεται να ρυθμίσει ένα επί μακρόν αρρύθμιστο πεδίο της τηλεοπτικής αγοράς.

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η κυβέρνηση ανέλαβε μια πρωτοβουλία «την οποία το σύνολο των φορέων αναγνωρίζει», επισημαίνοντας ότι το πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να επιδείξει «ένα minimum συνεννόησης» σε ένα ζήτημα που, όπως ανέφερε, εκκρεμεί εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι από τη διαδικασία ακρόασης των φορέων προέκυψε γενική αποδοχή της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αν και υπήρξαν επιμέρους διαφοροποιήσεις.

Τόνισε ότι η ρύθμιση επιχειρεί μια δύσκολη ισορροπία, ώστε τα κριτήρια αδειοδότησης «να μην είναι ούτε πολύ αυστηρά ούτε υπερβολικά επιεική», περιγράφοντας τη λύση που επιλέχθηκε ως «χρυσή τομή» για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των περιφερειακών σταθμών.

Προσωπικό, ζώνες και λειτουργία σταθμών

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις στελέχωσης, διευκρίνισε ότι το απαιτούμενο προσωπικό διαφοροποιείται ανά περιφερειακή ζώνη και ανάλογα με τον χαρακτήρα του σταθμού (ενημερωτικός ή μη). Το ελάχιστο όριο των 10 εργαζομένων, όπως είπε, αφορά τις μικρότερες ζώνες και μπορεί να καλύπτεται και με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Προειδοποίησε ότι αυστηρότερα όρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ χαλαρότερα θα έθεταν σε κίνδυνο την ποιότητα και τη νομιμότητα της αγοράς.

Δημοσιογραφική ιδιότητα και αδειοδότηση

Ως προς την απόδειξη της δημοσιογραφικής ιδιότητας, προβλέπεται ότι εφαρμόζεται το ίδιο πλαίσιο με τα μητρώα του νόμου 5005/2022.

Για τον αριθμό των αδειών, ο υφυπουργός ανέφερε ότι αυτός καθορίζεται βάσει δεσμευτικής εισήγησης της ΕΕΤΤ, η οποία θα προσδιορίζει τη μέγιστη χωρητικότητα κάθε περιφερειακής ζώνης πριν από την προκήρυξη των αδειών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική περίοδο τριών μηνών για υφιστάμενους σταθμούς που δεν θα εξασφαλίσουν άδεια, ώστε να επανεξετάσουν τη συμμόρφωσή τους. Η διαδικασία αδειοδότησης εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, ανά ζώνη ή και σε πακέτα ζωνών.

Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα σε σταθμούς που λειτουργούν ήδη νόμιμα και αδιάλειπτα, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης ανά ζώνη.

ΕΣΡ, εποπτεία και κόστος λειτουργίας

Ο ρόλος του ΕΣΡ ενισχύεται κατά 62%, όχι μόνο για τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά και για τη διαρκή εποπτεία της αγοράς μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Το κόστος εποπτείας κατανέμεται αναλογικά ανά περιφερειακή ζώνη, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι συνολικά οι επιβαρύνσεις για τους σταθμούς είναι χαμηλότερες από το προηγούμενο καθεστώς.

Παράλληλα, το κόστος δικτύωσης και η επιβάρυνση της DIGEA καλύπτεται από το κράτος.

Κανόνες διαφάνειας και ιδιοκτησίας

Στο πεδίο της διαφάνειας, προβλέπεται γνωστοποίηση μετοχικής σύνθεσης έως φυσικού προσώπου για ποσοστά άνω του 5%, με εξαίρεση τις εισηγμένες εταιρείες που ήδη δημοσιοποιούν στοιχεία στο χρηματιστήριο.

Δικτύωση και περιορισμοί περιεχομένου

Το νομοσχέδιο αυστηροποιεί το πλαίσιο δικτύωσης μεταξύ σταθμών, με περιορισμό αναμετάδοσης περιεχομένου έως δύο ώρες στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν καθορίζει τον αριθμό των αδειών ούτε τις ίδιες τις άδειες, καθώς αυτά θα προκύψουν από την ΕΕΤΤ και τη διαδικασία διαγωνισμού από ανεξάρτητη αρχή.

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση θέτει το θεσμικό πλαίσιο και οι ανεξάρτητες αρχές το εφαρμόζουν», επισημαίνοντας τον ρόλο της ΕΕΤΤ στον καθορισμό της χωρητικότητας.

Επιδοτήσεις και δημόσια χρηματοδότηση

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι οι πιθανές επιχορηγήσεις για Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος είναι δυνητικές, θα εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα και θα αποδίδονται με διαφανείς διαδικασίες.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια, με την κυβέρνηση να καλεί την αντιπολίτευση να στηρίξει «μια θεσμική μεταρρύθμιση που εκκρεμεί επί δεκαετίες».

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