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Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας
Ειδήσεις
22:10 - 08 Ιουν 2026

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδική πορεία κατέγραψαν το 2025 τα τροχαία ατυχήματα με διασυνοριακό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση υποθέσεων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα διαφορετικών χωρών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξήθηκαν τόσο τα ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα με εμπλεκόμενα οχήματα που φέρουν ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, όσο και τα ατυχήματα που καταγράφηκαν στο εξωτερικό με οχήματα ελληνικών πινακίδων.

Συγκεκριμένα, το 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 4.831 ατυχήματα με εμπλεκόμενα οχήματα από άλλες χώρες, έναντι 4.781 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1%.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρέθηκαν για ακόμη μία χρονιά τα οχήματα με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενεπλάκησαν σε 1.297 ατυχήματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 26,8% του συνόλου. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν τα οχήματα με γερμανικές πινακίδες, με 652 ατυχήματα και ποσοστό 13,5%, ενώ τρίτη ήταν η Ρουμανία με 478 ατυχήματα και μερίδιο 9,9%.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σχεδόν τα μισά ατυχήματα που καταγράφηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας αφορούσαν οχήματα προερχόμενα από τις τρεις αυτές χώρες.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση σε απόλυτους αριθμούς σημειώθηκε στα ατυχήματα που προκάλεσαν ή στα οποία ενεπλάκησαν οχήματα με πινακίδες από την Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Ουκρανία.

Ανοδική ήταν η τάση και στα ατυχήματα που σημειώθηκαν εκτός συνόρων με οχήματα που φέρουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.233 περιστατικά, έναντι 1.066 το 2024, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 15,7%.

Όσον αφορά τις χώρες του εξωτερικού όπου καταγράφηκαν τα περισσότερα ατυχήματα με ελληνικά οχήματα, πρώτη αναδείχθηκε η Αλβανία με 219 περιστατικά, που αντιστοιχούν στο 17,8% του συνόλου. Ακολούθησε η Ιταλία με 205 ατυχήματα και ποσοστό 16,6%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γερμανία με 190 ατυχήματα και ποσοστό 15,4%.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του 2025 δείχνει αυξημένη παρουσία ατυχημάτων σε γειτονικές χώρες, κυρίως στην Αλβανία και τη Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή, σε παραδοσιακούς προορισμούς μετακίνησης ελληνικών οχημάτων, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, τα περιστατικά εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, αν και εμφανίζονται μειωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα δεδομένα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης επιβεβαιώνουν τη διαρκή αύξηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας οχημάτων και αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας τόσο εντός της χώρας όσο και στις διεθνείς μετακινήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/06/2026 - 22:10
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