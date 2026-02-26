ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι χρησμοί για τα αποτελέσματα έτους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
Αναλύσεις
08:01 - 26 Φεβ 2026

Οι χρησμοί για τα αποτελέσματα έτους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθοριστικό είναι για το Χρηματιστήριο Αθηνών το διήμερο 26 & 27 Φεβρουαρίου καθώς οι σημαντικότερες από τις μετοχές του FTSE (μεταξύ των οποίων και οι συστημικές τράπεζες) ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους.

Το έως τώρα μικρό δείγμα γραφής (ΕΕΕ, ΕΧΑΕ) είναι θετικό αλλά το βάρος των εταιριών που θα δημοσιεύουν αποτελέσματα είναι πολύ ευρύτερο και θα σηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό και τους στόχους του 2026.

Σήμερα Πέμπτη (26/2) ανακοινώνουν τα αποτελέσματα έτους η Eurobank, η Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η Helleniq Energy και η Ideal Holdings ενώ την Παρασκευή ακολουθούν η Alpha Bank, η Εθνική και η Premia Properties.

Οι αναλυτές ασφαλώς εστιάζουν ιδιαίτερα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς ο ΔΤΡ αποτελεί βαρόμετρο για τον ΓΔ του ΧΑ.

Οι προβλέψεις της Euroxx

Η χρηματιστηριακή Euroxx επισημαίνει πως «η εστίαση της αγοράς θα μετατοπιστεί στις προοπτικές του 2026 και στους τριετείς οικονομικούς στόχους. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις ευρωπαϊκές τράπεζες (+4,2% για το SX7P), παρά την πρόσφατη υποχώρηση που αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα παλαιότερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη (με διαχειρίσιμο αντίκτυπο, κατά την άποψή μας). Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο P/E c8,3x για το 2027E, έναντι c9,6x για τους περιφερειακούς ομολόγους τους, αλλά με υψηλότερη ανάπτυξη και ισχυρή τοπική μακροοικονομική. Η Eurobank και η Πειραιώς παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές μας ενόψει των αποτελεσμάτων».

Ακόμα δίνει τιμή-στόχο τα 4,8 ευρώ για τη Eurobank (upside 22%), τα 16,3 ευρώ για την Εθνική (περιθώριο ανόδου 14%), τα 4,3 ευρώ για την Alpha Bank(περιθώριο 15%), τα 9,4 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (upside 16%) και τα 10 ευρώ για την Optima Bank, με περιθώριο ανόδου 3%.

Η Optima για την 4άδα

Η Optima δίνει νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΠΕΙΡ στα 9,66 από 7,5 ευρώ, διατηρώντας σύσταση "buy".

Η Πειραιώς αναμένεται να πετύχει τους οικονομικούς της στόχους για το 2025, παρά το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σημειώνεται σχετικά.

Η Optima αναμένει θετικές εξελίξεις και για την ΕΤΕ ανεβάζοντας τον πήχη για τη μετοχή της με νέα τιμή στόχο στα 15,83 ευρώ (από 12,25 ευρώ προηγουμένως). Σε ετήσια βάση, η Optima αναμένει καθαρά κέρδη από τόκους (NII) ύψους 2,1 δισ. ευρώ (-10% σε ετήσια βάση) παρά την ισχυρή αύξηση των δανείων κατά περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η Optima έδωσε νέο στόχο τα 4,28 ευρώ για τη μετοχή της Alpha, από 3,2 προηγουμένως, ενώ αναβάθμισε και τη σύσταση σε buy από neutral.

Συνολικά, «η Alpha Bank παραμένει σε τροχιά για σημαντική αύξηση της κερδοφορίας το 2025, κυρίως λόγω της ομαλοποίησης των έκτακτων χρεώσεων που καταχωρήθηκαν το 2024. Για το οικονομικό έτος 2025, αναμένουμε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους €0,36 και το RoTBV στο 11,4%», σημειώνεται σχετικά.

Ανάλογη είναι η πρόβλεψη για τη Eurobank, καθώς η Optima εκτιμά πως πρόκειται να κλείσει το οικονομικό έτος 25 πάνω από τον στόχο κερδοφορίας της, υποστηριζόμενη από την ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Η JP Morgan

Τέλος, να σημειώσουμε και τη θετική έκθεση της JP Morgan που αναμένει ένα ισχυρό δ τρίμηνο για το σύνολο του κλάδου, με υγιή αύξηση των δανειακών όγκων, ισχυρές επιδόσεις στις προμήθειες και θετική ποιότητα ενεργητικού, παρά τη μερική επίδραση από την εποχική άνοδο του κόστους.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με προτίμηση σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα ενόψει των αποτελεσμάτων. Οι τιμές-στόχοι με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2027 διαμορφώνονται στα 4,30 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,40 ευρώ για την Eurobank, στα 15,70 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και στα 10 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Eurobank: Νέα δωρεά στις ένοπλες δυνάμεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Νέα δωρεά στις ένοπλες δυνάμεις

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών
Οικονομία

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
03/06/2026 - 10:09

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρηση Μαντζουράνη λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή

Ναυτιλία
03/06/2026 - 10:01

Ελληνική σχεδίαση, εγχώρια ναυπήγηση: Ο νέος χάρτης των Eco Vessels από την Ελευσίνα έως τη Σύρο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:59

Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή 12,5% σε αγαθά από 60 οικονομίες

Αναλύσεις
03/06/2026 - 09:54

ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση - Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 09:49

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τα «κλειδιά» της σεζόν και οι επενδύσεις άνω των €60 εκατ. στην Πάτρα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των 2,5 εκατ. ευρώ - Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 09:29

Ασία: Σε ιστορικό υψηλό ο ιαπωνικός Nikkei παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 09:10

Τα αποτελέσματα τριμήνου των εισηγμένων δίνουν ρυθμό στην αγορά - Ποια νούμερα προβληματίζουν

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:03

ifo: Το κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση

Πολιτική
03/06/2026 - 08:45

Πιερρακάκης: Το επόμενο αναπτυξιακό μέρισμα της Ευρώπης περνά από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Ειδήσεις
03/06/2026 - 08:43

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία

Φορολογία
03/06/2026 - 08:29

Εφορία: Νέα προθεσμία για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών - Ευκαιρία για μειώσεις στα πρόστιμα

Άλλοι Αρθρογράφοι
03/06/2026 - 08:21

O επιλεκτικός αναθεωρητισμός και το δίκαιο της θάλασσας

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 08:05

Το ζήσαμε κι αυτό: Ανδρουλάκης, Άδωνις και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

Ειδήσεις
03/06/2026 - 08:02

Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν - Το παρασκήνιο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 07:58

Πληθαίνουν οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, καθώς η προέλασή της στο πεδίο της μάχης έχει βαλτώσει

Υγεία
03/06/2026 - 07:32

Νικοτίνη και διατροφικές διαταραχές: Η αθέατη επιδημία στους εφήβους

Magazino
03/06/2026 - 07:20

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260

Magazino
03/06/2026 - 06:56

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:05

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Magazino
02/06/2026 - 23:00

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:45

Γκουτέρες: Σφοδρή καταδίκη για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:30

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Πολιτική
02/06/2026 - 22:11

Το μήνυμα ενότητας του Σακελλαρίδη: Θα ανασυγκροτηθούμε και θα δώσουμε τις μάχες που έρχονται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ