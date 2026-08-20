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Χρηματιστήριο: Προσπάθεια ανακατάληψης των 2.600 μονάδων - Κρίσιμη η διατήρηση του ΔΤΡ πάνω από τις 3.000
Αναλύσεις
10:55 - 20 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Προσπάθεια ανακατάληψης των 2.600 μονάδων - Κρίσιμη η διατήρηση του ΔΤΡ πάνω από τις 3.000

Reporter.gr Newsroom
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ΓΔ έπεσε τις προηγούμενες ημέρες κάτω από τις 2.600 μονάδες, με την αγορά να αναζητά σταθεροποίηση μετά τη διήμερη τραπεζική πίεση. Κρίσιμη παραμένει η διατήρηση του ΔΤΡ πάνω από τις 3.000 μονάδες, ενώ διυλιστήρια, ΔΕΗ και αμυντικές επιλογές λειτουργούν ως αντίβαρο. 

Η λήξη της σειράς Αυγούστου στα ΣΜΕ την Παρασκευή αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη τη μεταβλητότητα.

Πάντως, η συνεδρίαση της Πέμπτης, με ώθηση και από τα διεθνή χρηματιστήρια, κινείται ανοδικά με τον ΓΔ να κατακτά και πάλι τις 2.600 μονάδες.

Τα σημαντικότερα σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή είναι:

ΓΔ / ΔΤΡ: Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.593,57 μονάδες (-0,90%), με άμεση στήριξη τις 2.585 μονάδες και πρώτο ζητούμενο την επαναφορά πάνω από τις 2.600 μονάδες. Απώλεια των 2.585 μονάδων θα στρέψει την προσοχή προς τις 2.567 μονάδες. Για τον ΔΤΡ, το βασικό σημείο άμυνας εντοπίζεται στις 3.000–2.980 μονάδες, ενώ επαναφορά προς τις 3.070 μονάδες θα περιόριζε την τρέχουσα πίεση.

Τράπεζες: Η ΑΛΦΑ έχει κρίσιμη στήριξη στα €4,30–4,31 και επιστροφή πάνω από €4,49– 4,50 θα βελτιώσει την εικόνα. Για την ΕΤΕ, η στήριξη εντοπίζεται στα €16,00, ενώ υπέρβαση της ζώνης €16,50–16,60 θα επανενεργοποιήσει την ανοδική τάση. Παρακολουθούμε επίσης τη συμπεριφορά της ΕΥΡΩΒ και της ΠΕΙΡ, ώστε να διαπιστωθεί εάν περιορίζεται η τραπεζική προσφορά.

OPTIMA: Η διατήρηση πάνω από τη ζώνη €11,00–11,10 κρατά ενεργή την ανοδική δομή, ενώ υπέρβαση του πρόσφατου υψηλού των €11,50 θα επιβεβαιώσει συνέχεια της τάσης.

ΜΟΗΕΛΠΕ: Η ΜΟΗ παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση, με πρώτη στήριξη τα €56,95– 57,00, αν και μετά το πρόσφατο ράλι είναι πιθανές οι κατοχυρώσεις. Τα ΕΛΠΕ διατηρούν θετική τεχνική εικόνα όσο κινούνται πάνω από τα €14,70–15,00, με επόμενη ζώνη στόχου τα €16,00–16,30.

ΔΕΗ: Έκλεισε στα €22,08, με την περιοχή των €22,52 να αποτελεί την κρίσιμη αντίσταση. Υπέρβασή της θα βελτιώσει ουσιαστικά την τεχνική εικόνα και θα μπορούσε να δώσει κίνηση προς τα €23,00–23,10. Στήριξη εντοπίζεται στα €21,50–21,66.

MTLN: Κρίσιμη η διατήρηση της ζώνης €47,42, που συμπίπτει με το ανοικτό gap της πρόσφατης κίνησης. Επιστροφή πάνω από τα €49,50 θα βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα και θα επαναφέρει στο επίκεντρο τη ζώνη των €52.

ΟΤΕ: Η διατήρηση πάνω από τα €19,50–19,55 κρατά θετική τη δομή, ενώ υπέρβαση της ζώνης €20,00 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €20,40–20,50.

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