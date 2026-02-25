Αναλύσεις
18:31 - 25 Φεβ 2026

Eurobank: «Πειστικά» τα αποτελέσματα του 2025, αναδύονται νέοι παράγοντες ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
Η Eurobank έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2025 την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η Optima δίνει τις προβλέψεις της που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «για το 4ο τρίμηνο, αναμένουμε ένα ισχυρό σύνολο βασικών εσόδων, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να επεκτείνουν την ανοδική τους πορεία, υποστηριζόμενα από την ισχυρή αύξηση των δανείων, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά σε τριμηνιαία βάση. Τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να αυξηθούν λόγω εποχικότητας, ενώ οι πιστωτικές απομειώσεις θα πρέπει να παραμείνουν συγκρατημένες. Συνολικά, η Eurobank παραμένει σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει τις προβλέψεις της για την κερδοφορία, με εκτιμώμενο RoTBV 16,1%, υπερβαίνοντας τον στόχο της διοίκησης για 15%».

«Σε ετήσια βάση, αναμένουμε καθαρά κέρδη από τόκους €2,5 δισ. (+2% σε ετήσια βάση) και έσοδα από προμήθειες €750 εκατ. (+13% σε ετήσια βάση), λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων και της σταθερής δημιουργίας προμηθειών. Τα λειτουργικά έξοδα αναμένονται αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ενώ οι απομειώσεις αναμένονται σε γενικές γραμμές σταθερές σε ετήσια βάση. Συνολικά, προβλέπουμε τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη στα €1,4 δισ. (-3% σε ετήσια βάση), μια ισχυρή απόδοση παρά την ομαλοποίηση των επιτοκίων», συμπληρώνουν.

Τέλος, η Optima αναφέρει πως η Eurobank πρόκειται να κλείσει το οικονομικό έτος 25 πάνω από τον στόχο κερδοφορίας της, υποστηριζόμενη από την ισχυρή πιστωτική επέκταση. Κατά τη διάρκεια του 2025, η Eurobank ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στον ασφαλιστικό τομέα μέσω της εξαγοράς της CNP Cyprus και της Eurolife Life στην Ελλάδα. Κοιτώντας μπροστά, η εστίασή μας μετατοπίζεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2028, όπου τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν την αυξανόμενη συμβολή του διευρυμένου ασφαλιστικού αποτυπώματος, τις προοπτικές ανάπτυξης των δανείων και τη συνεχή επιτάχυνση της δημιουργίας εσόδων από προμήθειες. Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται στο 9,2x P/E 2026e και στο 1,5x P/TBV 2026e, υποδηλώνοντας έκπτωση 10% και 6% αντίστοιχα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

