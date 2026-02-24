ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Euroxx: Αισιόδοξη προαναγγελία για τα αποτελέσματα των τραπεζών - Οι τιμές στόχοι και τα top picks
Αναλύσεις
11:07 - 24 Φεβ 2026

Euroxx: Αισιόδοξη προαναγγελία για τα αποτελέσματα των τραπεζών - Οι τιμές στόχοι και τα top picks

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοίγει αυτή την εβδομάδα ο κύκλος των ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών για το 2025. Η Euroxx αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο και δίνει επιπλέον περιθώριο ανόδου για τις τραπεζικές μετοχές. Οι νέες τιμές-στόχοι.

Η περίοδος αναφοράς του 4ου τριμήνου του 2025 ξεκινά αυτή την εβδομάδα για τις ελληνικές τράπεζες, με τη Euroxx να αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο με ισχυρή αύξηση των καθαρών δανείων στο τέλος του έτους και σχετικά σταθερά περιθώρια κέρδους.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως «η εστίαση της αγοράς θα μετατοπιστεί, κατά την άποψή μας, στις προοπτικές του 2026 και στους τριετείς οικονομικούς στόχους. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις ευρωπαϊκές τράπεζες (+4,2% για το SX7P), παρά την πρόσφατη υποχώρηση που αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα παλαιότερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη (με διαχειρίσιμο αντίκτυπο, κατά την άποψή μας). Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο P/E c8,3x για το 2027E, έναντι c9,6x για τους περιφερειακούς ομολόγους τους, αλλά με υψηλότερη ανάπτυξη και ισχυρή τοπική μακροοικονομική. Η Eurobank και η Πειραιώς παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές μας ενόψει των αποτελεσμάτων».

Ακόμα δίνει τιμή-στόχο τα 4,8 ευρώ για τη Eurobank (upside 22%), τα 16,3 ευρώ για την Εθνική (περιθώριο ανόδου 14%), τα 4,3 ευρώ για την Alpha Bank(περιθώριο 15%), τα 9,4 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (upside 16%) και τα 10 ευρώ για την Optima Bank, με περιθώριο ανόδου 3%.

rrrrrrrrr abd49

Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει τον κύκλο των ανακοινώσεων το πρωί της Πέμπτης πριν ανοίξει η αγορά. Η Eurobank ανακοινώνει επίσης τα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου του 2025 την Πέμπτη με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 17:00 CET. Η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου του 2025 την Παρασκευή το πρωί με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 9:30 CET και 11:00 CET αντίστοιχα. Αναμένουμε από όλες τις τράπεζες να παράσχουν τριετείς στόχους μαζί με τα αποτελέσματα, εκτός από την Alpha (η οποία σχεδιάζει μια ημερίδα επενδυτών στο Β' τρίμηνο του 2026). Η Optima Bank ανακοινώνει τα αποτελέσματα στις 3 Μαρτίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα διοργανώσει επίσης μια ημερίδα επενδυτών στο Λονδίνο στις 5 Μαρτίου.

Αισιόδοξες προοπτικές

Κλείνοντας η έκθεση αναφέρει: «Προβλέπουμε οριακή βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον απορροφήσει πλήρως τις μειώσεις επιτοκίων. ισχυρή διψήφια αύξηση των τελών για την υποστήριξη των βασικών κερδών προ προβλέψεων. εποχιακή αύξηση των λειτουργικών εξόδων. και καμία αρνητική έκπληξη στη γραμμή COR. Αναμένουμε ότι οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα υποστηρίξουν πλήρως τις αισιόδοξες προοπτικές μας για τις ελληνικές τράπεζες, με ισχυρό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 8-10% στις χορηγήσεις, αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) σχεδόν 10% ετησίως και ανοδικό κίνδυνο στα ποσοστά αποπληρωμής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Αρτηρία ειρήνης και ευημερίας ο Κάθετος Διάδρομος - Αιχμές για την Τουρκία
Πολιτική

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Αρτηρία ειρήνης και ευημερίας ο Κάθετος Διάδρομος - Αιχμές για την Τουρκία

Σε ισχύ η αύξηση του μισθού στους στρατιώτες - Θητεία μόνο στον Στρατό Ξηράς
Ειδήσεις

Σε ισχύ η αύξηση του μισθού στους στρατιώτες - Θητεία μόνο στον Στρατό Ξηράς

ΧΑ: Rebalancing των δεικτών MSCI και αναδιαρθρώσεις στους δείκτες FTSE Russell
Αναλύσεις

ΧΑ: Rebalancing των δεικτών MSCI και αναδιαρθρώσεις στους δείκτες FTSE Russell

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER

Πίεση στο ΧΑ: Κρίσιμη η συνεδρίαση μετά το rebalancing του MSCI
Σχόλια Αγοράς

Πίεση στο ΧΑ: Κρίσιμη η συνεδρίαση μετά το rebalancing του MSCI

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι για το πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/06/2026 - 10:00

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Τεχνολογία
01/06/2026 - 09:38

Τι είναι το CRM, που υπόσχεται να αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του Δημοσίου

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 09:30

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:44

Αριστερά εναντίον Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας - Ποιοι πάνε σε δεύτερο γύρο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:32

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά και βάση drones - Αντίποινα στο Κουβέιτ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ