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ΧΑ: Έχασε τη μάχη με τις 2.600 μονάδες – Ποιες μετοχές πιέστηκαν
Σχόλια Αγοράς
17:42 - 19 Αυγ 2026

ΧΑ: Έχασε τη μάχη με τις 2.600 μονάδες – Ποιες μετοχές πιέστηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση την Τετάρτη (19/8).

Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση 23,45 μονάδων, ήτοι 0,9%, και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.593,57 μονάδες, χάνοντας έτσι τη μάχη με το όριο των 2.600 μονάδων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κινήθηκε σε εύρος περίπου 23 μονάδων, καταγράφοντας χαμηλό στις 2.585,69 μονάδες και υψηλό στις 2.608,50 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 243,61 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,28 δισ. ευρώ.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα. Από τις αρχές Αυγούστου το Χρηματιστήριο εξακολουθεί να παρουσιάζει άνοδο 0,93%, ενώ από την αρχή του έτους τα συνολικά του κέρδη ανέρχονται στο 22,3%.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank βυθίστηκε κατά 2,74%, η Eurobank υποχώρησε κατά 1,9% και η Πειραιώς έχασε 1,29. Πιο ήπιες ήταν οι ζημιές για την Εθνική Τράπεζα, η οποία σημείωσε πτ΄ση 0,58%.. Στον αντίποδα, οι μετοχές των διυλιστηρίων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και κινήθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, έχοντας ως βασικό στήριγμα τη διατήρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Δείτε τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση εδώ

Αναλυτική εικόνα αγοράς εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 17:45
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