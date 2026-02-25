12:19 - 25 Φεβ 2026

JP Morgan: Ισχυρό δ’ τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες & Overweight σε όλες

Η JP Morgan προχωρά σε επικαιροποίηση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου αυτή την εβδομάδα, ενσωματώνοντας τα τελευταία δεδομένα του κλάδου αλλά και τις επαφές που είχε με τις διοικήσεις.

Ο αμερικανικός οίκος αναμένει ένα ισχυρό τρίμηνο για το σύνολο του κλάδου, με υγιή αύξηση των δανειακών όγκων, ισχυρές επιδόσεις στις προμήθειες και θετική ποιότητα ενεργητικού, παρά τη μερική επίδραση από την εποχική άνοδο του κόστους.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα του έτους, με τον κλάδο να καταγράφει άνοδο 25% στην κορύφωση του ράλι, οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει μέρος των κερδών τους λόγω ευρύτερης αδυναμίας της αγοράς και τοποθετήσεων. Από τις αρχές του έτους εμφανίζουν άνοδο 10%, έναντι μόλις 1% για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη Stoxx. Ο κλάδος διαπραγματεύεται σήμερα στις 8,3 φορές τα κέρδη (P/E) και 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV), για μέσο ROTE περίπου 5%.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με προτίμηση σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα ενόψει των αποτελεσμάτων. Οι τιμές-στόχοι με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2027 διαμορφώνονται στα 4,30 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,40 ευρώ για την Eurobank, στα 15,70 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και στα 10 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Alpha Bank

Για την Alpha Bank, η JP Morgan εκτιμά καθαρά κέρδη 214 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο 2025, επίπεδο 4% υψηλότερο από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες. Ο δείκτης ROTE αναμένεται στο 11,3% για το τρίμηνο και στο 11,6% για το σύνολο του έτους. Οι εξαγορές της Astrobank και της Axia, που ολοκληρώθηκαν στο δ’ τρίμηνο, θα ενσωματωθούν πλήρως από το συγκεκριμένο τρίμηνο και μετά, με επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στο κεφάλαιο και τον δείκτη CET1 στο 15,5%. Το βασικό σενάριο για το payout το 2025 είναι 50%, με πιθανότητα ανόδου έως το 60%. Οι προβλέψεις για το 2026 θα ανακοινωθούν τώρα, ωστόσο η ουσιαστικότερη παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών αναμένεται στο Capital Markets Day του β’ τριμήνου 2026.

Eurobank

Για τη Eurobank, το βάρος πέφτει στις επικαιροποιημένες μεσοπρόθεσμες προοπτικές και σε ενδεχόμενο σταδιακό μήνυμα για τη Eurolife. Τα καθαρά κέρδη του δ’ τριμήνου εκτιμώνται στα 352 εκατ. ευρώ, 1% πάνω από τις εκτιμήσεις, με ισχυρούς όγκους, διαδοχικά υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, καλή πορεία προμηθειών, εποχική άνοδο κόστους και σταθερό κόστος κινδύνου. Η JP Morgan αναμένει payout 60% για το 2025, έναντι guidance για άνω του 50%.

Εθνική Τράπεζα

Για την Εθνική Τράπεζα, τα καθαρά κέρδη του δ’ τριμήνου εκτιμώνται στα 252 εκατ. ευρώ, με 1% υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και 7% διαδοχική αύξηση προμηθειών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο νέο μεσοπρόθεσμο λειτουργικό πλάνο και στη στρατηγική βελτιστοποίησης κεφαλαίου. Η πρόσφατη έκδοση AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ (περίπου 130 μονάδες βάσης του T1) αποτελεί ένδειξη ενεργοποίησης της διαδικασίας, με τον δείκτη CET1 στο 19% από το γ’ τρίμηνο 2025. Το payout για το 2025 αναμένεται να προσεγγίσει το 70% (από 60% στο εννεάμηνο), χωρίς όμως να προβλέπεται κάποια μεγάλη εφάπαξ επαναγορά ή ειδικό μέρισμα. Η JP Morgan θεωρεί πιθανότερη μια σταθερά υψηλότερη μεσοπρόθεσμη διανομή, αφήνοντας περιθώριο για κινήσεις στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα.

Τράπεζα Πειραιώς

Για την Πειραιώς, τα καθαρά κέρδη του δ’ τριμήνου εκτιμώνται στα 254 εκατ. ευρώ, 2% πάνω από τις προβλέψεις της διοίκησης. Ο οίκος αναμένει ένα ισχυρό κλείσιμο της χρονιάς χωρίς εκπλήξεις, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται στο Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου, όπου θα παρουσιαστούν οι νέες μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Η παρουσίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Εθνική Ασφαλιστική.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 12:41
