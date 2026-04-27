Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ο δρόμος προς την (ενδεχόμενη) καθαίρεση Τραμπ

Είναι γενικευμένη η αίσθηση ότι διανύουμε μία περίοδο που προμηνύει πολλές και σοβαρές εξελίξεις, είτε κοιτάζοντας κανείς το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, είτε την παγκόσμια αναστάτωση και ρευστότητα.

Σε ό,τι αφορά τα καθ’ ημάς, αρχίζει και γίνεται μάλλον μειοψηφική η άποψη ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Οι περισσότεροι θεωρούν/πιστεύουν/θέλουν/φοβούνται ότι κάποια στιγμή το φθινόπωρο και πιθανώς τον Οκτώβριο, θα στηθούν κάλπες.

Για το φθινόπωρο πάντως (Νοέμβριος) είναι προγραμματισμένες οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου θα κριθούν οι πλειοψηφίες στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Το ενδιαφέρον εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζουν πολλοί. Όπως ανέφεραν έμπειροι αμερικανοί αναλυτές στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, αν ο Τραμπ χάσει την πλειοψηφία, τον περιμένει με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας η διαδικασία της μομφής (impeachment), για σωρεία αδικημάτων και παραπτωμάτων – με την ενδεχόμενη καθαίρεση να προβάλλει στον ορίζοντα. Αν αυτή η εκτίμηση επαληθευτεί, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την εξέλιξη, ούτε και για το πώς θα αντιδράσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα στοιχημάτιζε πάντως κάποιος ότι η νευρικότητά του θα ενταθεί, με ό,τι μπορεί να σημάνει κάτι τέτοιο…