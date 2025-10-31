Στάση αναμονής στα crypto: Ήπιες ανοδικές τάσεις για Bitcoin και Ethereum

Σε μεικτό έδαφος βρίσκεται η αγορά κρυπτογράφησης την Παρασκευή (31/10), με τα ψηφιακά νομίσματα να επηρεάζονται από την πτώση μετοχών, όπως η Meta και η Microsoft, μετά τις ανακοινώσεις τους πως σκοπεύουν να αυξήσουν τις δαπάνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, γεγονός που δημιούργησε ανησυχία για υπερβολικές δαπάνες.

Παράλληλα, την Πέμπτη (30/10) ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ πως τα επιτόκια διατηρούνται αμετάβλητα, ενώ η Fed – μία ημέρα πριν – προχώρησε σε μείωση, με τον Τζερόμ Πάουελ, ωστόσο, να σημειώνει ότι μία επόμενη μείωση τον Δεκέμβριο δεν μπορεί να θεωρείται από τώρα δεδομένη. Μετά τη δήλωση Πάουελ, οι πιθανότητες για τρεις μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ μέσα στο έτος υποχώρησαν στην πλατφόρμα Polymarket από 86% σε 64%.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στα ETF κρυπτονομισμάτων κατέγραψαν αρνητικές ροές, με τα spot Bitcoin ETF να εμφανίζουν εκροές 600 εκατ. δολαρίων και τα ETH ETF 184,3 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της SoSoValue.

Τα ETFs «δείχνουν σημάδια επιφυλακτικότητας των επενδυτών», ενώ ο Δείκτης Φόβου (Fear & Greed Index) κινείται εντονότερα προς το πεδίο του «φόβου», ανέφερε σε δήλωσή του ο COO της Bitget, Vugar Usi Zade.

«Αυτή η μετάβαση αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη μακροοικονομική ανησυχία, που τροφοδοτείται από επίμονο πληθωρισμό, υψηλά επιτόκια και αβεβαιότητα σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Fed», εξήγησε ο Zade. «Ωστόσο, παρά τη διόρθωση, η δραστηριότητα στο blockchain παραμένει ανθεκτική, και η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική των crypto παραμένει ισχυρή.»

Ο ίδιος επεσήμανε ως μακροπρόθεσμους καταλύτες τη μείωση της προσφοράς bitcoin (halving) που αναμένεται το 2028, καθώς και την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου διεθνώς, αν και παραδέχτηκε πως «ο χρονισμός παραμένει αβέβαιος».

Στο μεταξύ, η Coinbase ανακοίνωσε αποτελέσματα γ’ τριμήνου καλύτερα των προβλέψεων, με έσοδα 1,9 δισ. δολάρια, ενώ επιβεβαίωσε ότι το Layer-2 δίκτυό της, Base, είναι πλέον κερδοφόρο, χάρη στις υψηλότερες τιμές του ETH και στην αύξηση του όγκου συναλλαγών, γεγονός που δείχνει πως η on-chain υιοθέτηση συνεχίζει να ενισχύεται.

Παράλληλα, τα παράγωγα του Bitcoin δείχνουν ότι οι traders κινούνται προς στρατηγικές εισοδήματος στο εύρος 105.000–115.000 δολαρίων, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της Wintermute, Jasper De Maere.

«Τις επόμενες εβδομάδες, οι αγορές θα παραμείνουν ευαίσθητες στα μακροοικονομικά δεδομένα – όπως είναι οι δηλώσεις που θα έρθουν από τη Fed, οι ανακοινώσεις πληθωρισμού και οι δείκτες απασχόλησης – καθώς και σε οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το παρατεινόμενο κυβερνητικό shutdown», πρόσθεσε ο Zade.

«Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν διακυμάνσεις στη βραχυπρόθεσμη ψυχολογία της αγοράς, χωρίς όμως να αλλάζουν τη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του κλάδου», σημείωσε.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 109.758,98 δολάρια με κέρδη 1,20%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 2,2 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά υπερβαίνει ελαφρώς το 60%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum διαπραγματεύεται στα 3.848,15 δολάρια με ήπια κέρδη της τάξης του 0,68% και το Solana βρίσκεται στα 187,72 δολάρια με απώλειες γύρω στο 0,20%.

Εν των μεταξύ, το Dogecoin αγγίζει το 0,1864 δολάριο με κέρδη 1,22% και το Cardano βρίσκεται στο 0,6166 δολάριο χάνοντας 0,4%.

Στα «κόκκινα» και το Litecoin με απώλειες 0,73% στα 94,91 δολάρια, ενώ το Monero κερδίζει 0,72% στα 328,39 δολάρια και το Shiba Inu ενισχύεται με 1,12% στο 0,000009997 δολάριο.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης βρίσκεται στα 3,767 δολάρια με κέρδη της τάξης του 0,6%.