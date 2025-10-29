Fed: Μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης - Αρχίζουν ξανά οι αγορές κρατικών ομολόγων

Την Τετάρτη (29/10), η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) μείωσε τα επιτόκια για δεύτερη φορά φέτος, σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια να αποτραπεί η αύξηση της ανεργίας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει εκ νέου περιορισμένες αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς οι χρηματαγορές εμφάνισαν σημάδια έλλειψης ρευστότητας.

Πιο αναλυτικά, τα στελέχη της Fed ψήφισαν για ακόμη μια μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο δανεισμού σε εύρος μεταξύ 3,75% και 4%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Δύο στελέχη της Τράπεζας διαφώνησαν με την απόφαση που τελικά ελήφθη. Ο Στέφεν Μίραν, μέλος του δ.σ., τάχθηκε εκ νέου υπέρ μεγαλύτερης μείωσης του κόστους δανεισμού, ενώ ο διοικητής της περιφερειακής κεντρικής τράπεζας του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σκμιτ, δεν θέλησε καμία μείωση, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη πληθωριστική πίεση.

Σημειώνεται ότι οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεψαν σχεδόν ομόφωνα αυτό το αποτέλεσμα από την διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οι αγορές προεξοφλούσαν τη μείωση σε ποσοστό σχεδόν 100%.

Αποφάσεις με περιορισμένα στοιχεία λόγω του «λουκέτου»

Πρόκειται για την πρώτη φορά από την ίδρυση της επιτροπής καθορισμού νομισματικής πολιτικής της Fed τη δεκαετία του 1930 που τα στελέχη της Τράπεζας λαμβάνουν αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση για διάστημα ενός μήνα, λόγω του shutdown.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed αναγνώρισαν τους περιορισμούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η εκτίμησή τους για το ποσοστό ανεργίας βασίζεται στα δεδομένα του Αυγούστου, τον τελευταίο μήνα που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την απασχόληση.

Η οικονομία αναπτύσσεται με «μέτριο ρυθμό»

Ωστόσο, σημείωσαν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό.

Ο πληθωρισμός δεν αυξήθηκε τόσο έντονα όσο αναμενόταν αρχικά, παρά τους νέους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, ωστόσο έχει ανέλθει από περίπου 2,3% τον Απρίλιο σε 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη εκτίμηση για τον Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) πριν από το shutdown.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπουν ότι η αύξηση των τιμών θα μετριαστεί σταδιακά, ενώ η ανησυχία για την αγορά εργασίας έχει ενταθεί.

«Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες», αναφέρεται στο ανακοινωθέν της Fed.

Εκτός από τη μείωση των επιτοκίων, η Fed γνωστοποίησε ότι θα σταματήσει από την 1η Δεκεμβρίου τη διαδικασία μείωσης των αγορών στοιχείων ενεργητικού, γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη.

Σύμφωνα με την απόφαση για τον ισολογισμό, η Fed θα διατηρήσει το συνολικό ύψος των στοιχείων ενεργητικού της σταθερό κάθε μήνα, αλλά θα προχωρά σε ανακατανομή του χαρτοφυλακίου της, επανεπενδύοντας τα έσοδα από τα ληγόμενα ενυπόθηκα αξιόγραφα (MBS) σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.