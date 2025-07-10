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Συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ στη Μαλαισία – Απογοήτευση στις ΗΠΑ για την αργή πρόοδο στο Ουκρανικό
Ειδήσεις
17:21 - 10 Ιουλ 2025

Συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ στη Μαλαισία – Απογοήτευση στις ΗΠΑ για την αργή πρόοδο στο Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι εξέφρασε την απογοήτευση των Ηνωμένων Πολιτειών για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε την Πέμπτη (10/7) με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

"Ήταν μια ειλικρινής συζήτηση. Ήταν σημαντική", δήλωσε ο Ρούμπιο για τις 50λεπτες συνομιλίες του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN στη Μαλαισία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι εξέφρασε την απογοήτευση των Ηνωμένων Πολιτειών για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

"Ήταν μια ειλικρινής συζήτηση. Ήταν σημαντική", δήλωσε ο Ρούμπιο για τις 50λεπτες συνομιλίες του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN στη Μαλαισία.

Οι ρώσοι συνεχίζουν τα χτυπήματα

Σημειώνεται ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα νωρίς το πρωί της Πέμπτης, καθώς οι κλιμακούμενες ρωσικές επιθέσεις έχουν επιβαρύνει την ουκρανική αεράμυνα, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να καταφύγουν σε καταφύγια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 18 πυραύλους και περίπου 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια επίθεση που είχε ως στόχο κυρίως την πρωτεύουσα Κίεβο.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τη Μόσχα, η οποία την προηγούμενη νύχτα εκτόξευσε 728 μη επανδρωμένα αεροσκάφη-ρεκόρ εναντίον του μικρότερου γείτονά της.

Ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία φέτος υποσχόμενος ένα γρήγορο τέλος του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε το 2022, και είχε υπάρξει πιο διαλλακτικός απέναντι στη Μόσχα σε σχέση με τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υποστήριζε σταθερά το Κίεβο.

Χάνει την υπομονή του ο Τραμπ

Αλλά την Τρίτη, μια ημέρα αφότου διέταξε την επανάληψη των παραδόσεων αμερικανικών αμυντικών όπλων στην Ουκρανία, ήταν ασυνήθιστα επικριτικός, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του Πούτιν για την πορεία προς την ειρήνη ήταν «χωρίς νόημα».

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει ένα νομοσχέδιο που θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων δασμών 500% σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο ή άλλες εξαγωγές.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει έρθει σε επαφή με την αμερικανική Γερουσία για το νομοσχέδιο αυτό.

Ο Ρούμπιο μίλησε με τον Λαβρόφ στην Κουάλα Λουμπούρ το βράδυ της Πέμπτης, έχοντας ήδη συναντηθεί με την Ένωση των 10 κρατών-μελών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο πρώτο του ταξίδι στην Ασία από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Οι δύο διπλωμάτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τραμπ να αποκαταστήσει τις σχέσεις και να συμβάλει στη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ομόλογοι μίλησαν επίσης τηλεφωνικά τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι χαλαρό απέναντι στην κριτική του Τραμπ και ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί να διορθώσει τις «σπασμένες» σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Σε μια διάσκεψη φιλικών προς την Ουκρανία χωρών στη Ρώμη την Τετάρτη, ο απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι.

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