Χαρδαλιάς: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών στις Σπέτσες

Στις Σπέτσες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τη Δήμαρχο Ευγενία Φραγγιά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, καθώς και αυτά που βρίσκονται σε φάση προγραμματισμού και σχεδιασμού.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων μέχρι το 2028, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής θα διαθέσει πάνω από 10 εκατ. ευρώ για έργα που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία των Σπετσών, τα οποία θα προτεραιοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τη δημοτική αρχή.

Η αυτοψία του κ. Χαρδαλιά

Μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης Αττικής, συνοδεία της Δημάρχου, πραγματοποίησε αυτοψία σε σημεία που βρίσκονται υπό διαμόρφωση ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικά έργα της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σπετσών, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης βρέθηκε στο εργοτάξιο και στον χώρο που πραγματοποιείται η κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων και Καθαρισμού Λυμάτων. Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή και η θωράκιση του υποθαλάσσιου αγωγού, η κατασκευή των αντλιοστασίων, καθώς και μεγάλο μέρος της τοποθέτησης των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε την Πλατεία Ωρολογίου, όπου ολοκληρώνεται η μελέτη έως τον Σεπτέμβριο για την ανάδειξη και την βιοκλιματική αναβάθμιση 18 κοινόχρηστων χώρων συνολικής έκτασης 17.115 τ.μ., ενώ προγραμματίζεται και η δημιουργία ενός διώροφου Πολιτιστικού Κέντρου.

Χαρδαλιάς: Τα νησιά είναι στρατηγικό πλεονέκτημα της Αττικής

«Ξεκινάμε τις περιοδείες μας στους νησιωτικούς Δήμους της Αττικής από τις Σπέτσες, έναν τόπο που έχει συνδεθεί άμεσα με τον πολιτισμό και με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Για εμάς, τα νησιά μας είναι ένα πολύτιμο στρατηγικό πλεονέκτημα της Αττικής και χρέος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους κατοίκους τους τις προϋποθέσεις για ποιοτική καθημερινότητα, με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν για τους ηπειρωτικούς Δήμους» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Τα ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τους συμπολίτες μας, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευθύνη, συγκρότηση και σταθερή μεθοδολογία. Κι εγώ, θέλω πάντα να έρχομαι στις Σπέτσες και να ξέρετε όλοι ότι απλά και μόνο έκανα το καθήκον μου, ότι ήμουν απέναντί σας ειλικρινής και αξιόπιστος. Θέλω να γνωρίζω ότι εδώ έχω μόνο φίλους, που θα ξέρουν ότι πάλεψα και έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να υλοποιηθούν έργα και πρωτοβουλίες που έχει ανάγκη το νησί. Έχουμε τη βούληση να αναβαθμίσουμε τις υποδομές και αυτή ήταν και η υπόσχεσή μας προς τους κατοίκους των Σπετσών. Και μέχρι το τέλος της θητείας, θέλουμε να είμαστε απόλυτα συνεπείς στις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας».

Η κα Φραγγιά δήλωσε: «Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και τιμή στο νησί μας τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Έναν άνθρωπο, έναν αυτοδιοικητικό, που το δείγμα του, το αποτύπωμα που έχει αφήσει, γράφει: αξιοπρέπεια. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το έχουμε ζήσει σαν πολίτες αυτού του κράτους στις πολύ δύσκολες μέρες και στα αχαρτογράφητα νερά των μεγάλων κρίσεων. Ως Δήμαρχος τον ευχαριστώ προσωπικά, καθώς και όλη τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, που βρίσκονται στο πλευρό μας για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και κατοίκων του πανέμορφου νησιού μας».

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του, ο Περιφερειάρχης επισκέφτηκε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Σπετσών, όπου συναντήθηκε με τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στο νησί, από τους οποίους ενημερώθηκε για τη λειτουργία σύγχρονου συστήματος πυροπροστασίας με την χρήση καμερών και ντρόουν.