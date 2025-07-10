ΕΕ: Συμφώνησε με Ισραήλ την αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάια Κάλλας.

"Η συμφωνία αυτή σημαίνει ότι ανοίγουν περισσότερα περάσματα, ότι εισέρχονται στη Γάζα φορτηγά με βοήθεια και τρόφιμα, ότι επισκευάζονται ζωτικής σημασίας υποδομές και ότι προστατεύονται οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Βασιζόμαστε στο Ισραήλ να εφαρμόσει κάθε μέτρο που έχει συμφωνηθεί", δήλωσε η Κάλλας, όπως μεταδίδει το Politico,

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια θα παραδοθεί απευθείας στον τοπικό πληθυσμό και ότι δεν θα υπάρξει εκτροπή της βοήθειας προς τη μαχητική οργάνωση Χαμάς, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ανουάρ Ελ Ανουνί σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης.

Τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν το Ισραήλ και η ΕΕ περιλαμβάνουν την αύξηση των καθημερινών φορτηγών για τρόφιμα, καύσιμα και άλλα είδη που εισέρχονται στη Γάζα, το άνοιγμα πολλών άλλων σημείων διέλευσης τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια περιοχή, την επαναλειτουργία των οδών βοήθειας της Ιορδανίας και της Αιγύπτου, καθώς και τη διανομή τροφίμων μέσω αρτοποιείων και δημόσιων κουζινών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ μπλόκαρε όλες τις παραδόσεις τροφίμων από διεθνείς οργανισμούς βοήθειας στη Γάζα επί 11 εβδομάδες -με το επιχείρημα ότι αυτά καταλαμβάνονται και πωλούνται από μαχητές της Χαμάς- καθώς συνέχιζε τη στρατιωτική του επίθεση στον παράκτιο θύλακα.

Αφού χαλάρωσε τον αποκλεισμό του θύλακα, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GFH) - μια αμφιλεγόμενη οργάνωση επισιτιστικής βοήθειας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ - άρχισε να δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Το GFH έχει προκαλέσει επικρίσεις εν μέσω αναφορών για πυροβολισμούς Παλαιστινίων πολιτών που προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια, ενώ 170 ΜΚΟ ζήτησαν πρόσφατα να κλείσει.

Η ΕΕ δήλωσε ότι η GFH «δεν αποτελεί μέρος» της νέας συμφωνίας.