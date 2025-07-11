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Δασμούς 35% στον Καναδά ανακοίνωσε ο Τραμπ - Παίρνει σειρά η ΕΕ
Ειδήσεις
08:58 - 11 Ιουλ 2025

Δασμούς 35% στον Καναδά ανακοίνωσε ο Τραμπ - Παίρνει σειρά η ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει αποφασίσει να επιβάλλει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 35% στα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την 1η Αυγούστου.

«Αντί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, ο Καναδάς ανταπέδωσε με τους δικούς του τελωνειακούς δασμούς. Από την 1η Αυγούστου 2025, θα χρεώνουμε τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 35% στα καναδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως όλων των τομεακών δασμών», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε επιστολή του στον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι την οποία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Truth Social.

«Αυτοί οι δασμοί μπορεί να τροποποιηθούν, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάμεσα με τη σχέση μας με τη χώρα σας», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν υπάρξει ανταπόδοση, οι δασμοί θα αυξηθούν κατά ακόμη 35%, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην... ούρα για τους δασμούς περιμένει η ΕΕ, με τη διορία της 9ης Ιουλίου να έχει παρέλθει. Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν αισιόδοξοι για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά με τον Τραμπ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

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